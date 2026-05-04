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Cet outil en ligne vous permet de retrouver en quelques clics un contrat obsèques ou dépendance

information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/05/2026 à 16:52

L'Agira permet de savoir en quelques clics si un proche décédé avait souscrit un contrat obsèques. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

L'Agira permet de savoir en quelques clics si un proche décédé avait souscrit un contrat obsèques. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

L’Agira permet de retrouver en quelques clics d’éventuels contrats obsèques ou dépendance souscrits par un proche décédé. Un service encore méconnu.

Vous ignorez si un proche décédé avait souscrit un contrat obsèques ou dépendance ? Il est possible d’en retrouver la trace en quelques clics via l’Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (Agira). Ce service est accessible aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels du secteur funéraire ou de la dépendance.

« Pour organiser le financement des obsèques, il est essentiel que les familles puissent connaître, dans un délai très court, l’existence d’un contrat éventuel » , souligne Aurélien Cressely, directeur de l’Agira, auprès de Ouest France .

Une base comprenant plus de 8 millions de contrats d’obsèques

La démarche est relativement simple : il suffit de se rendre sur le portail de l’Agira dans la rubrique « recherche contrat obsèques », ou d’adresser une demande par courrier. Dans les deux cas, il faut fournir un certificat de décès ainsi que des informations sur le bénéficiaire. Les données sont ensuite croisées avec une base qui « comprend plus de 8 millions de contrats d’obsèques » , précise le directeur.

Une fois la demande déposée, le traitement est rapide : l’Agira répond sous 24 heures. Si un contrat est identifié, l’assureur concerné est contacté et doit revenir vers le demandeur dans un délai de 72 heures. En 2025, ce service a été utilisé 16 000 fois pour les contrats obsèques, avec un taux de réussite de 22 %. Sur cinq ans, les demandes d’identification de contrats oubliés ont ainsi augmenté de 70 %. Les contrats dépendance, eux, restent moins souvent recherchés, malgré des démarches similaires. Environ 1 300 demandes sont enregistrées chaque année auprès de l’Agira. Un chiffre modeste au regard des 2,4 millions de contrats dépendance souscrits en 2024, selon France Assureurs.

Malgré l’efficacité de son dispositif, l’Agira insiste sur un point : il est essentiel d’informer ses proches de l’existence de contrats d’assurance décès ou dépendance pour « faciliter les démarches » .

© Boursorama avec Newsgene
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