information fournie par Boursorama avec LabSense • 15/06/2026 à 08:30

Assurance obsèques : comment éviter les arnaques ? / iStock.com - AaronAmat

L’importance de bien se renseigner

Il est important de bien se renseigner sur le secteur des assurances obsèques afin de savoir ce qui se fait et ce qui, au contraire, ne se fait pas. Du côté des contrats et prestations, par exemple, sachez que vous avez le choix entre le financement des obsèques ou le financement plus l’organisation de celles-ci. Vous avez souscrit un contrat d’assurance-vie en capital ? Celui-ci couvrira les dépenses liées aux obsèques mais aucune prestation funéraire ne sera prise en charge. Un contrat « convention obsèques » inclut, lui, le financement des obsèques et leur organisation.

Attention au phishing

On vous contacte par e-mail ou encore par téléphone pour des questions d’assurance obsèques ? Ne partagez aucune information personnelle avant d’avoir vérifié l’identité du prestataire ayant pris contact avec vous. Pourquoi ? Car le phishing (traduit en français par « hameçonnage ») fait partie des arnaques les plus courantes. Comment vérifier l’authenticité du prestataire ? Vous pouvez appeler la compagnie d’assurance dont il dit faire partie ou l’autorité de contrôle. S’il s’agit d’une arnaque, signalez-la le plus rapidement possible sur masecurite.interieur.gouv.fr. Partez du principe qu’un véritable conseiller ne vous demandera jamais vos mots de passe et autres coordonnées bancaires. Ne cliquez jamais sur les liens d’e-mails dont vous ne connaissez pas l’expéditeur. Méfiez-vous aussi des promesses de remboursement/indemnités. De plus, des tarifs bas et un capital décès élevé sont généralement le signe d’une arnaque. Enfin, vérifiez que le contrat que l’on vous propose existe bien avec l’AGIRA (Association pour la Gestion de l’Information des Risques en Assurance). Vous avez été arnaqué ? Vous pouvez porter plainte sur plainte-en-ligne.masecurite.interieur.gouv.fr ou directement au commissariat/à la gendarmerie.

Une enquête de la DGCCRF

Une enquête de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes), dont les conclusions ont été rendues publiques en 2024, dresse un constat relativement alarmant sur les professionnels du secteur de l’assurance obsèques. Sur 69 opérateurs contrôlés (sièges sociaux, mutuelles, bancassureurs, intermédiaires, opérateurs funéraires et agences des sociétés d’assurance), 23 ont été considérés en anomalie. Cela fait un établissement sur trois. Comment les établissements contrôlés ont-ils été choisis ? Suite à des réclamations faites par des particuliers, via Signal Conso notamment. Quelles infractions ont été commises ? Des erreurs ou des informations manquantes ont par exemple été trouvées dans la documentation commerciale et les contrats proposés par les entreprises. La DGCCRF a aussi relevé divers manquements comme des affichages de prix non conformes ou encore l’absence de dispositifs de médiation. Des courtiers ont aussi été épinglés pour mauvaises pratiques/pratiques trompeuses. Des clauses abusives ont également été relevées par la DGCCRF. Le prélèvement automatique comme seul moyen de paiement en fait partie. Les entreprises concernées ont fait l’objet d’avertissements ou d’injonctions de mise en conformité. Face à ces diverses anomalies, la DGCCRF estime qu’il est essentiel de continuer à surveiller le secteur.