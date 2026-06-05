information fournie par Boursorama avec LabSense • 05/06/2026 à 08:30

Arnaques aux faux notaires : comment vérifier qu’un professionnel est bien habilité ? / iStock.com - Sittipol Sukuna

Notaires et arnaques en ligne : faites preuve de prudence

Vous avez simulé un crédit immobilier en ligne ? Suite à cela, un individu se présentant comme un professionnel (notaire ou conseiller bancaire, par exemple) vous a contacté afin que vous réalisiez un virement ? Attention, il s’agit très certainement d’une arnaque aux faux RIB, autrement appelée fraude au virement. Un escroc usurpe l’identité d’un professionnel, vous fait signer des documents falsifiés et, via un faux RIB, récupère l’argent que vous avez versé. Vous avez reçu un e-mail de votre notaire vous demandant le versement d’un acompte dans le cadre de votre achat immobilier ? Attention, c’est très certainement une usurpation d’identité. Cette arnaque, qui existe depuis plusieurs années maintenant, a déjà fait plusieurs victimes qui ont expliqué qu’elles étaient sur le point de procéder à une transaction financière avec leur notaire quand elles ont reçu un e-mail avec un RIB en pièce jointe. Or, ce RIB était celui d’un compte d’escroc situé à l’étranger. Une victime a même confié qu’on l’avait escroquée de 50 000 €. Si vous recevez un tel e-mail, prévenez immédiatement votre notaire. Il ne s’est peut-être pas rendu compte que sa messagerie avait été piratée et cela évitera qu’il y ait d’autres victimes.

Comment éviter les arnaques aux faux notaires ?

Pour commencer, et comme le rappellent notamment les Notaires de France, il faut savoir que les comptes bancaires des notaires (et huissiers) sont hébergés à la Caisse des Dépôts et Consignations. C’est une obligation. Si vous recevez un RIB provenant d’une autre banque, vous avez la certitude qu’il s’agit d’une arnaque, même si l’e-mail vous paraît vrai. L’idéal ? Demander à votre notaire de vous remettre son RIB en main propre. Lorsque vous devez réaliser un virement à votre notaire (obligatoire à partir de 3 000 €), vous pouvez aussi lui demander de valider les informations par téléphone afin de vous assurer que tout est en règle. Pour éviter les arnaques, pensez aussi à vérifier que l’adresse e-mail de l’expéditeur se termine bien par « @notaire.fr » ou bien au pluriel par « @notaires.fr ». Comparez l’adresse e-mail avec celle indiquée sur le site Internet de votre notaire (il est assez rare de nos jours que les offices notariaux ne disposent pas d’un site Internet). Elle ne correspond pas ? Prévenez immédiatement votre notaire et signalez l’arnaque. Pour vérifier qu’il s’agit d’un véritable notaire, vous avez également la possibilité de regarder s’il apparaît dans l’annuaire des notaires proposé sur le site Internet des Notaires de France.

Comment signaler une tentative d’escroquerie ?

Vous êtes victime d’une tentative d’arnaque ? Plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez contacter gratuitement Info escroqueries au 0 805 805 817. Vous pouvez aussi vous tourner vers la plateforme de signalement et de dépôt de plainte THESEE (traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries).