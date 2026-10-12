Arnaque : elle épluche ses relevés avec l’IA et découvre qu’on lui prélève à son insu 90 euros par mois depuis un an

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 12/10/2026 à 16:56

La victime a envoyé ses trois derniers relevés bancaires à l'IA Claude, qui est parvenue à repérer une transaction suspecte. Illustration. (FirmBee / Pixabay )

Victime d'une fraude sans le savoir, une femme de 37 ans est parvenue à la détecter plusieurs mois plus tard grâce à l'intelligence artificielle. Comme le rapporte Le Parisien ce samedi 10 octobre 2026, la mère de famille a épluché ses relevés bancaires et a constaté un préjudice d'un millier d'euros en un an.

90 euros prélevés à son insu chaque mois

Cadre dans l'industrie pharmaceutique, la trentenaire n'avait pas pour habitude de scruter les mouvements sur ses comptes bancaires. « Je savais à peu près ce que je dépensais, je regardais le montant qu’il me restait à la fin du mois, et ça me paraissait cohérent » , a-t-elle confié. Mais elle a décidé de s'y pencher de plus près en remarquant les nombreuses lignes qui s'affichaient sur ses relevés. Pour faciliter le travail, elle a envoyé les captures d'écran de ses trois derniers documents à l'IA Claude, qui s'est alors chargée d'analyser le tout.

Parmi les transactions régulières, l'outil est parvenu à repérer le nom d'une banque, dont l'utilisatrice n'est pourtant pas cliente. « Je me suis dit : c’est bizarre » , s'est souvenu la jeune femme. C'est alors qu'elle a découvert un prélèvement mensuel de près de 90 euros, réalisé à son insu depuis une année, pour un total d'environ 1.000 euros.

Elle obtient un remboursement

Le libellé la renvoyait à un organisme de crédit à la consommation affilié à l'établissement bancaire. En contactant la structure, celle-ci l'a informée qu'elle avait souscrit à un crédit pour l'achat d'un iPhone 15, ce qu'elle réfute totalement. « J’avais toujours mon vieil iPhone 12 tout fissuré » , a-t-elle expliqué. Elle a alors réalisé qu'elle avait été victime d'une usurpation d'identité.

Après avoir porté plainte à la gendarmerie, la trentenaire a pu être entièrement remboursée par l'organisme de crédit. « Franchement, j’étais assez surprise. Je pensais vraiment que j’allais m’asseoir sur cet argent » , a-t-elle réagi. En revanche, elle ignore encore la manière dont ses informations ont pu être dérobées.