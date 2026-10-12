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Arnaque : elle épluche ses relevés avec l’IA et découvre qu’on lui prélève à son insu 90 euros par mois depuis un an

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information fournie par Boursorama avec Newsgene 12/10/2026 à 16:56

La victime a envoyé ses trois derniers relevés bancaires à l'IA Claude, qui est parvenue à repérer une transaction suspecte. Illustration. (FirmBee / Pixabay )

La victime a envoyé ses trois derniers relevés bancaires à l'IA Claude, qui est parvenue à repérer une transaction suspecte. Illustration. (FirmBee / Pixabay )

Une mère de famille a découvert qu'elle était victime d'une arnaque après avoir demandé à une intelligence artificielle d'analyser ses relevés bancaires. L'outil a repéré un prélèvement suspect de près de 90 euros par mois, passé inaperçu pendant un an.

Victime d'une fraude sans le savoir, une femme de 37 ans est parvenue à la détecter plusieurs mois plus tard grâce à l'intelligence artificielle. Comme le rapporte Le Parisien ce samedi 10 octobre 2026, la mère de famille a épluché ses relevés bancaires et a constaté un préjudice d'un millier d'euros en un an.

90 euros prélevés à son insu chaque mois

Cadre dans l'industrie pharmaceutique, la trentenaire n'avait pas pour habitude de scruter les mouvements sur ses comptes bancaires. « Je savais à peu près ce que je dépensais, je regardais le montant qu’il me restait à la fin du mois, et ça me paraissait cohérent » , a-t-elle confié. Mais elle a décidé de s'y pencher de plus près en remarquant les nombreuses lignes qui s'affichaient sur ses relevés. Pour faciliter le travail, elle a envoyé les captures d'écran de ses trois derniers documents à l'IA Claude, qui s'est alors chargée d'analyser le tout.

Parmi les transactions régulières, l'outil est parvenu à repérer le nom d'une banque, dont l'utilisatrice n'est pourtant pas cliente. « Je me suis dit : c’est bizarre » , s'est souvenu la jeune femme. C'est alors qu'elle a découvert un prélèvement mensuel de près de 90 euros, réalisé à son insu depuis une année, pour un total d'environ 1.000 euros.

Elle obtient un remboursement

Le libellé la renvoyait à un organisme de crédit à la consommation affilié à l'établissement bancaire. En contactant la structure, celle-ci l'a informée qu'elle avait souscrit à un crédit pour l'achat d'un iPhone 15, ce qu'elle réfute totalement. « J’avais toujours mon vieil iPhone 12 tout fissuré » , a-t-elle expliqué. Elle a alors réalisé qu'elle avait été victime d'une usurpation d'identité.

Après avoir porté plainte à la gendarmerie, la trentenaire a pu être entièrement remboursée par l'organisme de crédit. « Franchement, j’étais assez surprise. Je pensais vraiment que j’allais m’asseoir sur cet argent » , a-t-elle réagi. En revanche, elle ignore encore la manière dont ses informations ont pu être dérobées.

Arnaques et escroqueries
IA: Intelligence artificielle
© Boursorama avec Newsgene
4 commentaires
  • 17:33

    De Vinted (cagnotte en ligne et autorisation de prélèvement) à Trade Rebublic (la carte de crédit) en passant par des paiement peer to peer via applis il est surtout déconseillé de laisser trainer ses données en ligne et de vérifier si des autorisations de prélèvement sont restées actives après des achats ponctuels (Paypal)

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