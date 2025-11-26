information fournie par Boursorama avec LabSense • 26/11/2025 à 08:30

Aide à domicile : quelles démarches pour les personnes autonomes ou dépendantes ? / iStock.com - Mathana

Les aides pour les personnes autonomes

Si les difficultés se limitent à certaines tâches (ménage par exemple), il est possible de solliciter des aides auprès de sa caisse de retraite (quel que soit le régime), de sa mairie ou de son CCAS (Centre communal d'action sociale). Les caisses de retraite peuvent apporter un soutien financier pour l'intervention d'une salariée à domicile, mais également pour le portage de repas ou l'aide aux déplacements. Une étude des ressources et du niveau de fragilité sera réalisée par un évaluateur de la caisse. Le demandeur qui perçoit des pensions de plusieurs régimes doit s'adresser à celui pour lequel il a cotisé sur le plus grand nombre de trimestres. Les personnes de plus de 65 ans (ou 60 ans si reconnues inaptes au travail) dont les ressources sont inférieures à 1 034,28 € en 2025 pour une personne seule, ou 1 605,73 € pour un couple, peuvent demander une aide financière au Département au titre de l'aide-ménagère. La demande est à déposer en mairie ou auprès du CCAS, et versée par le Département. Des aides pour l'adaptation du logement (douche, rampe d'accès, volets roulants électriques, éclairage…) peuvent être sollicitées auprès d'autres organismes, avec l'aide du CICAT (Centre d'information et de conseil en aides techniques). Un assistant à la maîtrise d'ouvrage peut également accompagner la demande dans le cadre du dispositif MaPrimeAdapt'.

Les aides en cas de perte d'autonomie

À partir de 60 ans, toute personne en perte d'autonomie résidant en France et nécessitant une aide à domicile pour les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, se déplacer, se nourrir…) peut déposer une demande d'APA. Cette aide est possible quels que soient les revenus du bénéficiaire, mais le montant attribué varie selon le GIR (niveau de dépendance), le coût du plan d'aide et les revenus (participation financière progressive appliquée au-delà d'un plafond de ressources fixé à 918,29 € pour 2025). Le montant maximal de l'aide varie entre 797,96 € pour le GIR 4 et 2 045,56 € pour le GIR 1. Une majoration peut être accordée pour un répit ou une hospitalisation du proche aidant. L'APA peut être versée au bénéficiaire ou directement au prestataire. La demande est à réaliser via le formulaire de demande, en ligne ou en remplissant un dossier papier, selon les départements. Chaque instance départementale, habilitée à gérer cette prestation, a en effet sa propre politique et son mode de fonctionnement spécifique. Après réception de la demande, une visite à domicile de l'équipe médico-sociale APA sera organisée par le Département concerné pour évaluer le niveau de dépendance et les besoins du demandeur. Il faut savoir que seuls les GIR 1 à 4 sont éligibles, les GIR 5 et 6 sont exclus du dispositif. Cette visite d'évaluation prévoit également l'élaboration d'un plan d'aide, en fonction de la situation du demandeur et de son environnement. Ce plan inclut les prestations d'aide à domicile nécessaires (salariat), mais peut aussi préconiser du matériel (barres d'appui, aides techniques…), des produits d'hygiène (protections pour incontinence…), la mise en place de portage de repas ou d'une téléassistance, voire une adaptation du logement ou un accueil temporaire.