Vie au travail: le wellworking est en plein essor

La révolution du bien-être au travail continue. Après le coworking, le wellworking s'impose dans les entreprises. Cette philosophie de travail met le salarié au centre de toutes les préoccupations. Née avant la crise de la Covid-19, cette tendance pourrait bien gagner en popularité depuis la crise du coronavirus et aider à repenser le sens des bureaux de demain.

Travailler dans un palace

Pour certains salariés, le télétravail peut avoir du bon. Surtout lorsqu'il se passe au sein du prestigieux palace Le Lutetia. L'hôtel parisien propose depuis le début du mois de décembre 2020 un forfait «Wellworking au Lutetia». Pour 390 euros il est ainsi possible d'accéder à l'une des suites de 8h à 18h et de profiter d'un «espace de travail privé, propre et dans le respect des règles sanitaires en vigueur (...) Le forfait comprend également un crédit à utiliser sur la carte room-service. Il est également possible d'organiser à l'avance un accès privé à notre salle de sport et notre piscine», précise le communiqué. Cette offre 100% confinement est amenée à perdurer. D'autres partiront sur la formule à 675 euros la journée comprenant «un menu à trois plats» concocté par la Brasserie, le restaurant de l'établissement, «accompagné d'une bouteille de vin rouge ou blanc, d'eau minérale et de café soigneusement choisis».

Ce luxe, certaines entreprises sont prêtes à l'offrir à leurs salariés dans le cadre de leur programme de wellworking. Ce nouvel anglicisme, né il y a à peine trois ans, vise à augmenter les performances de ses équipes en prenant soin de leur santé physique et psychologique à travers des avantages internes ou externes, des espaces fonctionnels de travail ou encore des cours de sport ou de musique.

Un concept adapté à l'après Covid-19

Pour les experts du monde du bureau, la crise de la Covid-19 pourrait bien précipiter l'avènement du wellworking en France et ailleurs. «La Covid-19 a accéléré la tendance vers des modalités de travail plus flexibles et plus humaines, qui prend en compte le bien-être physique et mental des salariés et la création d'une communauté d'utilisateurs (...) Les salariés qui retournent au bureau sont désormais à la recherche de choses différentes, de «vraies raisons d'aller travailler» et d'affronter à nouveau le monde et les transports: la collaboration et la création de véritables liens avec leurs pairs. L'avantage d'être ensemble sur le lieu de travail réside dans la façon dont les relations se forment et les interactions informelles qui se produisent», explique Philippe Bourguignon, co-fondateur du restaurant Shack dans une tribune.

Kwerk, leader du wellworking

Le Wellworking succède ainsi au coworking en mettant davantage en avant le bien-être des salariés. En la matière, Kwerk, aménageur d'espaces, est déjà considéré comme pionnier et leader de cette nouvelle manière d'aborder le travail en France. L'entreprise, d'abord spécialisée dans le coworking, a pris le virage du wellworking il y a à peine 2 ans. Les espaces qu'elle ouvre désormais, comme le tout récent Kwerk Bienfaisance, dans le 8ème arrondissement, sont tous dotés du programme Kwerkwell.

Les utilisateurs profitent ainsi de cours de yoga, d'une salle de sport et d'un suivi ayurvédique, une médecine traditionnelle indienne reconnue. L'objectif est de se focaliser sur le bien-être physique et mental des abonnés tout en créant une communauté d'usager à travers une conception thérapeutique des espaces de travail et une sensibilisation au design. Ainsi, il serait possible de limiter les burn-out et autres absentéisme au travail. Cette tendance séduit les grandes entreprises prêtes à externaliser une partie de leurs équipes dans ces nouveaux espaces.