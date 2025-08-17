Le camping à la ferme séduit avec des prix ultra-accessibles

Le camping à la ferme est un mode d’hébergement original accessible à tous les budgets. ( crédit photo : Getty Images )

L’immersion rurale offre une parenthèse dépaysante

Le camping à la ferme est une forme d’agritourisme. Des agriculteurs mettent un espace aménagé à la disposition des campeurs sur leur exploitation. Les emplacements peuvent accueillir des tentes, mais aussi des caravanes et camping-cars. Les vacanciers bénéficient de tout le confort nécessaire (douches, sanitaires, branchements électriques). Ce mode d’hébergement insolite offre une véritable immersion dans le monde rural. En fonction de vos envies, vous pouvez poser vos valises dans un domaine viticole, chez un maraîcher biologique ou au cœur d’une exploitation laitière par exemple. Vous profitez d’un cadre naturel et reposant, tout en découvrant le terroir et le métier d’agriculteur. L’exploitant vous accueille et partage avec vous son quotidien et ses savoir-faire. Vous pouvez participer à certaines activités comme la cueillette ou le nourrissage des animaux, mais aussi déguster les produits de la ferme.

Les agriculteurs proposent généralement différentes formules d’hébergement. Outre les emplacements dédiés aux tentes, caravanes et camping-cars, il est possible de réserver:

une chambre d’hôtes;

un gîte;

un hébergement insolite: yourte, roulotte, cabane;

un gîte d’étape pour les groupes itinérants.

Cette ferme pédagogique offre calme et verdure à deux heures de Paris

Le Camping Nature - Ferme Pédagogique de Prunay est un établissement 4 étoiles de charme situé dans un cadre naturel et authentique en région Centre-Val de Loire. Il propose des emplacements de camping de grande superficie pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes (environ 285 euros la semaine en haute saison). Pour davantage de confort, vous pouvez opter pour un chalet, un mobile home ou une roulotte. De nombreuses activités et animations gratuites sont proposées aux plus jeunes: balades en tracteur remorque, fabrication du pain, nourrissage des animaux, randonnée avec les ânes, plantations, etc.

Les joies de la ferme s’invitent dans le Vercors

La Ferme du clos est nichée au cœur du parc naturel du Vercors, entre Valence et Grenoble. Les visiteurs sont accueillis dans un camping en pleine nature (à partir de 5 euros par enfant et 10 euros par adulte pour une tente), deux chalets, une roulotte et deux chambres d’hôtes. Ils découvrent les étapes de la production fromagère aux côtés d’Angélique, la propriétaire, et partagent les produits du terroir en table d’hôtes ou en dégustation. Petits et grands participent aux soins des nombreux animaux de la ferme: chèvres, moutons, cochons, chevaux, ânes, lapins ou volailles.

4 plateformes pour réserver à la ferme - HomeCamper/Campspace : cette plateforme dédiée au camping chez l’habitant rayonne partout en Europe. Elle propose une belle sélection d’adresses à la ferme. Vous pouvez planter votre tente dans un écolieu au cœur des Flandres , avec vue sur les brebis en pâturage (à partir de 8 euros la nuit). À Châtelneuf, dans le Jura , Valérie accueille les visiteurs sur un terrain de 2 hectares pour une véritable cure de nature (à partir de 15 euros la nuit). - Un Lit au Pré : ce concept originaire des Pays-Bas vous permet de séjourner en famille dans des écolodges à la ferme. Le réseau compte 75 fermes à travers l’Europe, dont 9 en France. Elles se situent en Corse, Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Le camping de la Ferme de Penquelen dans le Finistère propose 6 tentes lodges aménagées pour 4 à 6 personnes au sein d’une exploitation laitière biologique. Les hôtes sont accueillis dans un espace champêtre et boisé, à proximité des pâturages, pour un séjour 100% authentique. Les tarifs commencent à 211 euros pour 2 nuitées. - La Fédération nationale Accueil Paysan : elle fonctionne sur le même modèle que «Bienvenue à la ferme» avec plus de 500 adresses disponibles partout en France. - Bienvenue à la ferme : environ 200 agriculteurs du réseau «Bienvenue à la ferme» proposent une prestation d’hébergement. Vous disposez d’un vaste emplacement dans un cadre naturel agréable, avec tout le confort nécessaire. Les tarifs sont généralement compris entre 4 et 10 euros par nuit et par adulte. Il faut rajouter quelques euros pour un emplacement de caravane ou de camping-car. La plupart des hôtes louent également des bungalows ou des gîtes.

