Un week-end à Saint Malo pour mieux respirer

Evadez-vous à Saint Malo le temps d’un week-end crédit photo : Getty images

Chaque année, Saint-Malo accueille plus d’un million de visiteurs. Ses remparts, sa mer émeraude, son air iodé sont autant de raisons pour larguer les amarres le temps d’une escapade bretonne.

Une visite guidée pour mieux s’y retrouver

Pendant votre séjour à Saint-Malo, vous ne manquerez pas de vous promener sur la plage du Sillon, de vous perdre dans les ruelles de la cité corsaire ou d’arpenter les remparts. Mais il serait dommage de passer à côté des trésors cachés de cette ville portuaire. L’Office de Tourisme vous propose de visiter la Cité Corsaire . Venez vous promener au cœur de Saint-Malo et laissez-vous guider par son histoire et celle de ses grands hommes. Vous pourrez choisir une visite des fortifications, du Fort National et du quartier de Saint-Servan. Lors des grandes marées, une balade-découverte du littoral vous est également proposée.

Saint-Malo intra-muros, tout un voyage

Saint-Malo offre non seulement tous les avantages d’une superbe ville balnéaire, mais elle possède aussi le charme d’une ville au patrimoine historique très riche. Les murs fortifiés de la cité datant du XIIe siècle vous emporteront à travers le temps et vous mèneront de découvertes en découvertes. Des rues secrètes, des maisons d’armateurs, des cafés animés, des boutiques et les fameuses crêperies ponctueront votre promenade intra-muros.

Dès l’entrée de la ville par la grande porte, vous apercevrez le château qui abrite aujourd’hui le musée de la ville. De ces tourelles, vous aurez une vue à 360° sur la cité et la mer. Les maisons en pierre et les rues pavées font tout le charme de Saint-Malo.

Des corsaires aux grands navigateurs, les Malouins sont des hommes de la mer

Dans de nombreuses familles bretonnes, on a été corsaire et armateur de père en fils. Le métier était florissant comme en témoigne la vie de René Duguay-Trouin, né à Saint-Malo en 1673, capitaine de navire corsaire à 18 ans, et à la tête d’une frégate de 40 canons dès l’âge de 21 ans. Il captura plus de 300 navires marchands et 16 navires de guerre. Louis XIV le consacra lieutenant général des armées navales. Vous croiserez sa statue lors de votre balade sur les remparts de Saint-Malo, près du quai Saint-Louis.

Un siècle plus tard, ce fut au tour de Robert Surcouf de réussir l’exploit de prendre un vaisseau anglais de 1.200 tonnes, ce qui lui a valu le titre de Roi des corsaires. Surcouf devint alors l‘un des plus riches et puissants armateurs de Saint-Malo. Sa statue en bronze est située dans le Jardin du Cavalier. Par la suite, ce fut au tour des grands explorateurs d’être la fierté de la ville maritime. Jacques Cartier, «le découvreur du Canada», et le Commandant Charcot, explorateur de l’Antarctique, sont des légendes de l’histoire malouine. Aujourd’hui, des navigateurs célèbres ont choisi Saint-Malo comme lieu d’ancrage. Vous pourrez croiser sur le port Gilles Lamiré ou la famille Escoffier.

La plus belle plage de France

Allant du Fort National jusqu’à la pointe de Rochebonne, la Grande Plage du Sillon est une plage de trois kilomètres de sable blanc. Elle offre une magnifique promenade et de nombreuses activités nautiques comme le char à voile, le catamaran, le cerf-volant ou la planche à voile.

En 2018, la plage du Sillon a été classée à la première place du top 10 des plus belles plages de France du site Tripadvisor en fonction des commentaires, avis et notes des internautes. Une digue bordée de nombreuses villas construites vers la fin du XIXe siècle longe la Grande Plage du Sillon et permet une agréable balade.

Un week-end pas cher à Saint-Malo grâce aux ventes flash et aux campings

Saint-Malo apparait souvent dans les annonces des sites de ventes privées de luxe ou sur les sites spécialisés dans le bien-être. C’est une destination agréable l’hiver qui offre de bons plans hors saison avec des réductions pouvant atteindre -40%. En revanche, le budget peut vite grimper pendant les vacances. Les campings et villages de vacances ne manquent pas autour de Saint-Malo. Comptez entre 400 et 700 euros la semaine en juin et septembre, selon le type de logement.

En été, on est entre 700 et 1.500 euros la semaine. Tentez votre chance à la dernière minute car il arrive que la météo décourage certains et entraîne des désistements.

Enfin, pour lutter contre la fuite des habitants due au tourisme (le prix des maisons a bondi de 16% en 2021), la municipalité a pris des mesures restrictives pour lutter contre les locations de courte durée. Prévoyez donc à l’avance votre séjour en location privée.

Soyez heureux comme un poisson au grand aquarium de Saint-Malo. Partez à la découverte des fonds marins et venez rencontrer les 10.000 poissons de l’Aquarium de Saint-Malo. Des mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales, plus de 600 espèces de toutes les formes et de toutes les couleurs attendent petits et grands. Émerveillez-vous devant l’anneau des mers, un aquarium à 360° peuplé de requins. Le bassin tactile vous permet d’entrer en contact direct avec les animaux et le sous-marin «Nautibus» vous emmène visiter le fond des océans. Voyagez au cœur des profondeurs à bord de l’«Abyssal Descender», un simulateur plus vrai que nature et une attraction unique au monde. Découvrez la faune et la flore des profondeurs abyssales, partez à la rencontre de créatures marines hors du commun et profitez du spectacle maritime. Profitez d’un jour de pluie pour visiter absolument l’aquarium et vivre un enchantement.

A lire aussi:

Idée week-end: vivre un été indien à Toulon

Un week-end dépaysant à Strasbourg