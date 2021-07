Top 5 des raisons de partir à la montagne cet été (vs la plage)

Top 5 des raisons de partir à la montagne (vs la plage)

Chaque année, plus d'un Français sur deux fait le choix de prendre ses vacances en bord de mer. Et pour cause, la plage fait partie de ces loisirs qui ont le don d'engendrer un réel dépaysement. Respirer de l'air frais, profiter des baignades dans l'eau, sentir le sable sous ses pieds, découvrir ou redécouvrir les fonds marins et ramasser les coquillages procure une sensation de bien-être, fortement appréciable surtout lorsque les premières chaleurs se font ressentir. Pourtant, il y a aussi une autre destination de voyage qui a tant à offrir : la montagne. Si l'on assimile plutôt à un lieu propice aux divertissements hivernaux, la montagne, particulièrement l'été, regorge d'attraits touristiques.

Un moyen de profiter d'un vrai calme

S'il existe une multitude de plages en France, selon le coin où vous allez, il peut y avoir tant de fréquentation qu'il vous sera difficile de trouver ne serait-ce qu'une petite place où garer votre voiture. Quant à savoir si vous aurez l'occasion de profiter d'un coin de sable où mettre votre serviette, difficile à dire. Certes, les plages de Gironde et des Landes, bordées de forêt, offrent une certaine intimité, à condition d'éviter les zones surveillées - loin d'être recommandable si vous venez avec les enfants -, mais les plages corses et celles de la Côte d'Azur sont souvent saturées. Alors qu'à la montagne, rares sont les endroits où vous verrez une foule s'amasser pour profiter d'un bain de vitamine D. En plus, toutes les zones montagneuses de France ou presque ont leur lac - artificiel ou naturel. Un bon compromis entre vacances au calme et baignades.

Une plus grande variété d'activités

Pour profiter amplement de vacances à la plage, il faut aimer la mer et les sports aquatiques. Si vous envisagez de prolonger votre séjour, vous verrez vite que quand bien même vous avez fait le plein de livres, de jeux à faire en famille, la lassitude risque de s'installer. Certes, la plupart des stations balnéaires proposent de louer des bateaux, de faire des sports de glisse ou des sports de voile, mais si ce n'est pas trop votre truc, au bout de quelques jours vous allez trouver le temps long. La montagne, en revanche, ne tarit pas d'idées d'activités. Entre les balades à cheval, les cures thermales, les randonnées pédestres ou en vélo, le canyoning, le tir à l'arc, la pêche, voire des expériences extrêmes comme le saut en parapente, difficile de ne pas trouver votre bonheur !

Des paysages à couper le souple

La montagne est aussi réputée pour ses paysages divers et variés, dignes d'une carte postale. Entre les grottes, les cascades, les falaises et les lacs naturels, inutile de dire que vous serez surpris ! Souvent, il faut se donner la peine de s'éloigner un peu des coins plus populaires, mais la plupart des stations ont des circuits aménagés et accessibles même aux débutants ou à ceux qui ne veulent pas se lancer dans une randonnée de plusieurs jours. Et si vous avez l'occasion de passer dans une station qui propose une excursion en petit train, foncez ! Le jeu en vaut très souvent la chandelle, à condition toutefois que vous n'ayez pas trop le vertige. À titre d'exemple, il faut avoir au moins une fois dans sa vie fait le train d'Artouste, dans les Pyrénées-Atlantiques qui offre un parcours de 10 km à près de 2000 mètres d'altitude. Des souvenirs impérissables garantis.

Une destination pour les gourmets

Vous préférez plutôt les plats à base de viande et de fromage que les fruits de mer et assimilés ? La montagne est faite pour vous. Hiver comme été, les établissements locaux seront ravis de vous faire partager le terroir de leur région à travers des produits issus des producteurs locaux et des recettes égoïstement transmises de génération en génération. Quel que soit le massif où vous vous trouvez, vos papilles en auront largement pour leur argent, et ce, aussi bien que vous soyez plutôt féru de mets salés que sucrés. Et si vous êtes plutôt de caractère sociable, optez pour une maison d'hôtes. Outre le privilège de vous restaurer à une bonne table, vous aurez certainement droit à des récits hautement palpitants.

Des vacances plus économiques... du moins pour l'hébergement

Même en vous y prenant à l'avance pour les réservations, il est très difficile d'obtenir un tarif compétitif pour un hébergement au bord de la mer en haute saison. Et lorsqu'il s'agit de partir en famille, les choses se corsent puisqu'il faut non seulement trouver un logement à tarif adorable, mais en plus de capacité d'accueil suffisant. Quand bien même vous opteriez pour un mobil-home, le budget à prévoir est conséquent. La montagne est sur ce plan-là beaucoup moins chère et le parc assez important de gîtes tous massifs confondus permet justement de se loger sans y laisser tout son pécule. Et c'est plutôt bon à savoir, l'enveloppe restante pouvant être amplement consacrée à la multitude d'activités hors du commun qu'il vous sera donné d'essayer !