«The Manor» la villa à 165 millions de dollars prisé des multimilliardaires!

The Manor, situé à Beverly Hills vient d’être remis sur le marché! crédit photo : By Atwater Village Newbie

« The Manor », une incroyable villa au cœur de Beverly Hills à Los Angeles, a trouvé preneur en 2019 pour 119,75 millions de dollars. Aujourd’hui remise en vente pour 165 millions de dollars, cette demeure construite en 1991 par Aaron Spelling n’a pas fini de faire parler d’elle.

Un manoir tout droit sorti des rêves d’un producteur un peu mégalo

Aux États-Unis, Aaron Spelling est célèbre pour avoir été le producteur des grandes séries à succès des 30 dernières années du XXe siècle. Doué d’une géniale intuition, il a été aux manettes de «Starsky et Hutch», «Drôles de dames», «La Croisière s’amuse», «Dynastie» ou «Melrose place». À l’apogée de sa gloire, en 1991, il s’est fait construire un immense domaine dans le quartier de Holmby Hills à Los Angeles.

Cette maison hors norme est considérée comme l‘une des résidences privées les plus spectaculaires du monde. Baptisée «The Manor», cette demeure de 5.200 mètres carrés, construite sur 19 hectares, possède 123 pièces dont 14 chambres, 27 salles de bain, un espace de bronzage, une salle de jeux, une librairie, un cinéma, une patinoire et un bowling. À l’extérieur, plusieurs terrasses, une piscine, un spa et un terrain de tennis offrent la possibilité de vivre en autarcie dorée. Aaron Spelling est mort entre ses murs à 83 ans, en 2006.

La maison de tous les records

En 2011, la famille d’Aaron Spelling se déchire et vend «The Manor» à Petra Ecclestone à la fille de Bernie Ecclestone, homme d’affaires britannique et «patron» autoproclamé de la Formule 1. Elle aurait déboursé 85 millions de dollars en liquide pour acquérir la propriété. Après avoir apporté des modifications en investissant 20 millions de dollars, elle décide, en 2018, de se séparer de son bien pour la somme faramineuse de 200 millions de dollars. Elle doit revoir son prix à la baisse, tout d’abord 165 millions, puis 140 millions, avant d’en obtenir 119,75 millions de dollars en 2019. Cette somme versée par un acheteur anonyme est à l’époque la somme la plus élevée pour un achat immobilier à Los Angeles.

En 2020, ce record est battu par la vente du manoir de Bel Air à Beverly Hills pour 150 millions de dollars. Puis, c’est Jeff Bezos qui fait encore mieux en achetant 165 millions le domaine de la famille Warner. Est-ce un hasard si c’est justement à 165 millions que vient d’être remis en vente «The Manor»? Les multimilliardaires sont de grands farceurs qui n’aiment pas se faire voler la vedette.

Des réseaux immobiliers spécialisés dans l’extra-luxe

Aujourd’hui, l‘agence immobilière Hilton & Hyland réclame 165 millions de dollars, soit un peu plus de 145 millions d’euros, pour la fabuleuse maison d’Aaron Spelling. En 2019, la propriété avait été vendue par Jade Mills, superstar de l’immobilier aux États-Unis et partenaire de Coldwell Banker, agence dédiée à l’immobilier ultra-luxe dirigée par Vanda Demeure. Avec cette vente impressionnante, Coldwell Banker s’était positionné comme un leader sur le marché de l’ultra-luxe dans quatre villes stars: New-York, Miami, Beverly Hills et Paris.

La fille d’Aaron Spelling déshéritée Tori Spelling, la fille d’Aaron a interprété le rôle de Donna Martins dans Beverly Hills, la série produite par son père. Mais à la mort de celui-ci elle a découvert que sa propre mère, Candy Spelling, l’avait faite déshériter. Elle a «seulement» touché 800.000 dollars sur les 600 millions de la fortune de son père. Cette décision de justice a été prise à cause de son attitude exagérément dépensière. Depuis 2016, elle est poursuivie par American Express à qui elle doit 88.731 dollars. La City National Bank lui réclame 266.000 dollars et elle serait redevable à l’administration fiscale de plus d’un million de dollars. Cherchant de l’argent par tous les moyens, elle s’est mise les Américains à dos. Ils lui reprochent de se servir de ses enfants dans des publicités. Pire encore, pendant la crise du coronavirus, elle a proposé des rencontres virtuelles facturées 95 dollars, ce qui n’a pas amélioré sa réputation. Dans son livre «Spelling It Like It Is», elle confie que «son obsession immobilière compulsive lui coûte très cher». Il semblerait qu’elle ait hérité de la folie des grandeurs paternelle, mais pas de son talent pour générer des fortunes.

