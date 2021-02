Radars, marquage des vélos, stationnement 2 roues... De nouvelles règles en 2021

Le droit de conduire va connaître de nombreuses restrictions dès le début de l'année 2021. crédit photo : Dragana Gordic/Shutterstock / Dragana Gordic

Entre la multiplication des radars sur le territoire, l'arrivée des Zones à faibles émissions et la fin de certaines aides à l'achat d'un véhicule plus vert, l'année s'annonce difficile pour le portefeuille des automobilistes. Les deux roues ne seront pas épargnées. Des mesures restrictives pratiquées essentiellement dans les grandes métropoles comme Aix-Marseille ou encore Paris.

Des radars en cascade

Les débuts d'année sont toujours marqués par l'entrée en vigueur de nombreux textes et autres décisions politiques arbitrées quelques mois voire quelques années plus tôt. Les conducteurs de deux roues et de voitures n'y échappent pas. Ainsi, la première nouveauté vient des radars. Les autorités visent les 4.700 radars actifs en 2021 contre 4.000 en 2020. 500 radars tourelles, un nouvel outil permettant de contrôler la vitesse mais également la conduite sans ceinture ou l'usage du téléphone, seront également déployés en ville. Enfin, si la loi sécurité globale passe en l'état, les maires auront désormais l'autorisation d'installer des radars dans leurs communes.

Les deux roues bientôt taxées?

Pour les deux roues, notamment les vélos, le marquage devient obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Les cycles neufs comme ceux d'occasion doivent ainsi pouvoir être identifiés en cas de vol ou de revente illégale de la bicyclette. Pour les conducteurs de scooters et autres mobylettes parisiens, l'année 2021 risque de marquer un tournant. La ville souhaite mettre en place un stationnement payant pour les deux roues motorisées. Le sujet est encore à l'état de réflexion.

30km/h dans tout Paris?

Sur le volet de vitesse, l'année 2021 devrait voir le retour des limitations de vitesse à 90 kilomètres heures dans de nombreux départements dû à la publication d'un arrêté auprès de la commission départementale de la sécurité routière. Dans le même temps, tout le territoire parisien sauf le boulevard périphérique pourrait prochainement être concerné par une limitation de la vitesse à 30km/h.

Taxer les véhicules polluants

Enfin, 2021 marque le début du déploiement des ZFE pour Zones à Faibles émissions. L'Eurométropole de Strasbourg et les Métropoles de Nice Côte d'Azur, de Toulon-Provence-Méditerranée, de Montpellier Méditerranée, de Rouen Normandie, d'Aix-Marseille-Provence et de Toulouse se lancent dans l'aventure. Là, le port de la vignette Crit'Air permettra de circuler ou non au sein de zones délimitées. Voilà de quoi inciter les automobilistes à passer au vert avec des voitures moins polluantes. Pour rappel, le seuil d'émission de CO2 donnant lieu à une taxation est abaissé, depuis le 1er janvier 2021 à 133 g/km. Le supermalus, concernant les modèles de sport et de luxe, est lui fixé à 219 g/km de Co2 et peut coûter jusqu'à 30.000 euros à son conducteur. Ce montant sera relevé tous les ans jusqu'en 2023 pour qu'il atteigne les 50.000 euros avec un seuil de déclenchement à 226 gr/km. Enfin, la prime à la conversion ne peut désormais plus s'appliquer aux voitures diesel.