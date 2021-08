Quelle mode dans le monde d'après?

Comment s'habillera-t-on une fois la crise sanitaire terminée? crédit photo : Shutterstock

La pandémie de la Covid-19 a impacté tous les secteurs de notre économie, y compris celui de la mode. Par le passé, de nombreuses évolutions ou révolutions vestimentaires sont nées suite à un contexte troublé. En sera-t-il de même une fois la crise sanitaire derrière nous ? La liberté retrouvée nous donnera-t-elle envie de renouveler notre garde-robe ? Comment s'habillera-t-on dans le monde d'après ?

Un regain de consommation

Les spécialistes de la mode sont formels: la crise sera suivie d'une période faste en termes de consommation, la frénésie d'achats venant compenser les mois de confinement et de privations. Plusieurs sondages et études vont dans ce sens: les Français ont beaucoup épargné depuis le début de la pandémie, et ils comptent dépenser une fois que celle-ci sera derrière nous. Une majorité d'entre eux reconnaissent avoir déjà utilisé une partie de leur argent pour acheter des vêtements, pour se sentir «plus heureux et positifs». La fin de la crise devrait donc logiquement s'accompagner d'un «fashion rebond».

Une mode joyeuse et optimiste

La volonté de rattraper le temps perdu se traduit dans notre manière de nous habiller: avec le relâchement progressif des mesures sanitaires, notre garde-robe se déconfine. Aller boire un verre en terrasse, dîner avec des amis, visiter une exposition, assister à un mariage... autant d'occasions de ressortir nos petites robes ou nos chemises et d'étrenner cette nouvelle paire de sandales à talons pour laquelle nous avons craqué.

Nous retrouvons le bonheur de sortir, et avec lui le plaisir d'apporter un soin particulier à notre tenue. C'est avec une excitation toute particulière que nous préparons notre valise pour l'été. Couleur, imprimés forts, sequins: la mode du monde d'après se veut festive et joyeuse pour traduire notre état d'esprit.

La tendance homewear s'impose

Pendant des mois, nous avons navigué de la chambre au canapé dans des vêtements amples et confortables, des matières douces comme le molleton dans lesquelles nous aimions nous lover en attendant le retour de jours meilleurs. Si nous ne sommes pas mécontents de remiser les joggings informes et les sweats à capuche au placard au profit de pièces plus élégantes, nul doute que la tendance homewear marquera durablement la mode du monde d'après. Être à l'aise est devenu un critère essentiel auquel nous ne sommes pas prêts à renoncer. Adieu les vêtements qui nous compriment et nous emprisonnent. Le défi est désormais pour les designers de mode de parvenir à créer des looks à la fois précis et structurés tout en étant confortables.

