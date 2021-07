Que faire à Paris avec ses enfants cet été?

L'été parisien s'annonce riche en rebondissements crédit photo : Shutterstock

Partir à la découverte de l'Amazonie sans prendre l'avion ou encore explorer la capitale dans les pas de ses personnages favoris de Disney. Les activités à réaliser à Paris de juillet à août 2021 sont nombreuses malgré la crise sanitaire. De quoi passer de bons moments en famille.

Explorer l'Amazonie en Île-de-France

Direction Crécy pour partir à la découverte de Parrot World. Une réserve naturelle 100% responsable qui recrée à la perfection l'écosystème de la forêt amazonienne. Là, vous découvrirez des flamants roses, des jaguars, mais également des perroquets. Pour accéder à Parrot Wolrd, il suffit de prendre la ligne P jusqu'à Faremoutiers Pommeuse direction Coulommiers. Ce parc animalier immersif propose des animations pédagogiques respectueuses des animaux et des guides qui vous diront tous sur les animaux et les dangers les menaçant. Des lodges à 118 euros la nuit pour 4 personnes sont également disponibles. Tarif: 18 euros pour les adultes et 14 euros pour les enfants.

Devenir le chef cuistot des tout-petits

Direction Eataly au 35-37, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie pour tout connaître avec votre enfant de la cuisine italienne. La Scuola Eataly permet aux tout petit d'apprendre cet été de délicieuses recettes transalpines allant de la pizza aux pastas en passant par le tiramisu. L'atelier se fait sous la supervision de chefs italiens et les jeunes sont acceptés dès l'âge de 5 ans pour des sessions de 2 heures. Prix du cours de cuisine: 35 euros.

Enquêter avec ses enfants

Jouer les enquêteurs accompagnés de ses enfants. C'est ce que propose l'escape game Artimus au 161 rue de Pyrénées. Vous êtes téléportés en 1913, dans le cadre d'une enquête mystérieuse autour de la disparition au sein du cirque Tyfrosi. Les décors sont impressionnants et le Freak Show est sans conteste l'un des meilleurs escape game du moment dans la capitale. Il en existe plein d'autres un peu partout dans Paris: Oggy prisonnier du temps (issu du dessin animé Oggy et les cafards), Majestic, rue Française dans le 1er arrondissement ou encore le Trésor des Templiers inspiré du jeu vidéo Assassin's Creed à The Game, rue du Cardinal Lemoine. Prix d'une partie: entre 90 et 125 euros en fonction du nombre de joueurs).

Découvrir le Paris de Disney

Explorer Paris à partir des classiques de chez Disney est désormais une chose possible. Avec My Urban Experience, parents et enfants peuvent réserver une visite guidée de la capitale en suivant les traces de leurs héros favoris: Les Aristochats, Ratatouille ou encore Le Bossu de Notre-Dame. La visite est ponctuée d'anecdotes et autres histoires drôles qui raviront les plus jeunes, aussi bien sur la ville que sur les films. Des visites privées, disponibles uniquement pour 6 personnes maximum au prix de 119 euros pour 1h30 de visite.

Où vivre les JO de Tokyo à Paris? La crise de la Covid-19 ne mettra pas à mal la fête du sport que sont les Jeux olympiques. Si l'édition 2020 reportée au 23 juillet jusqu'à 8 août 2021 se tiendra bien à Tokyo, pas facile avec les restrictions sanitaires de se rendre jusqu'au Japon pour suivre la compétition. Heureusement, les fans de sport pourront compter cette année sur une grande Fan zone gratuite dans les jardins du Trocadéro à Paris. La cérémonie d'ouverture sera présentée par le chef Thierry Marx et l'animatrice Eglantine Emeyé le 23 juillet. Le Trocadéro sera d'ailleurs en fête du 17 juillet au 13 septembre avec de nombreuses installations et animations sportives liées aux Jeux olympiques.

