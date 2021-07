Quatre recettes estivales de chefs étoilés

Des recettes étoilées pour passer un été savoureux crédit photo : Shutterstock

En vacances, vous avez le temps de flâner au marché et de vous faire plaisir en préparant à dîner pour la famille et pour les amis. Alors, pourquoi ne pas essayer de faire aussi bon qu'un pro ! Pour vous aider, voici 4 recettes de chefs étoilés.

Le tzatziki d'Alain Ducasse

Le tzatziki, c'est l'accompagnement par excellence de tous vos apéros de l'été. La recette d'Alain Ducasse est particulièrement savoureuse. Pour le réussir voici les ingrédients, pour 4 convives: 1 concombre d'environ 300 grammes, 1 petite botte de menthe, 3 branches de persil plat, 1 demi -, du piment d'Espelette, 1 yaourt à la grecque, et du sel. La recette est facile est rapide à exécuter. Après avoir rincé le concombre, coupez-le en deux dans le sens de la longueur et retirez les graines. Taillez-le en cubes et disposez-les dans un saladier. Salez généreusement et laissez reposer pendant un quart d'heure. Pendant ce temps, faites un hachis avec la menthe et le persil plat. Puis rincez les dés de concombre dans une passoire. Dans un saladier, mélangez les dés de concombre, le yaourt à la grecque, les hachis de menthe et de persil. Ajoutez 1 pincée de piment d'Espelette. Pressez le demi-citron et ajoutez le jus. Mélangez bien à nouveau. Puis goûtez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Vous pouvez le servir sur du pain grillé ou en verrine.

Le carpaccio de veau de Cyril Lignac

Servi froid avec des légumes, ce carpaccio régalera vos invités particulièrement les jours de grande chaleur. Pour 4 personnes, vous avez besoin de: 800 grammes de noix de veau, 1 carotte, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 1 branche de céleri, 2 cl de vin blanc, 1 citron, 25 grammes de beurre, de l'huile d'olive, de la poudre de piment d'Espelette, sel et poivre, 100 grammes de brocolis, 1 courgette, de la ciboulette. Commencez par vous occuper de la cuisson du veau.

Pour cela préchauffez le four à 200 °C. Épluchez la carotte, l'oignon et l'ail et coupez-les en petits dés avec la branche de céleri. Dans une poêle chaude, versez un peu d'huile d'olive et saisissez le veau sur tous ses côtés en le salant et le poivrant. Puis déposez-le dans un plat au four. Déglacez la poêle avec le vin blanc, laissez réduire et versez sur la viande. Ajoutez le mélange carotte, oignon, ail et céleri et enfournez pour 25 minutes. Au terme de la cuisson, réservez la viande et les légumes séparément au frais. Dans une casserole d'eau bouillante salée, faites cuire les brocolis pendant 2 minutes. Puis égouttez-les et plongez-les, rapidement dans un bain d'eau glacée. Taillez les tomates et la courgette en petits cubes. Mélangez le tout dans un saladier avec la ciboulette finement hachée et ajoutez à la préparation de légumes qui est restée au frais. Il ne vous reste plus qu'à couper la viande en fines tranches. Disposez-les sur les assiettes après les avoir badigeonnées d'huile d'olive et de citron. Ajoutez les légumes et proposez sel, poivre et piment d'Espelette à convenance.

Le clafoutis de Guy Savoy

Le chef propose un clafoutis aux fruits de saison. Pour le réussir, il vous faut donc 8 pêches, 250 grammes de sucre, 250 grammes de lait, 250 grammes de crème épaisse, 2 œufs, 60 grammes de maïzena, 1 gousse de vanille, 5 feuilles de verveine, 100 grammes de poudre d'amande. Lavez et incisez les pêches en croix. Placez-les dans une casserole avec 1 litre d'eau, 200 grammes de sucre et 1 gousse de vanille. Portez à ébullition pendant 1 minute environ. Laissez refroidir, puis épluchez et coupez les pêches en quartiers. Disposez-les dans un plat beurré et fariné. Mettez le lait à tiédir avec les feuilles de verveine. Filtrez puis laissez refroidir. Préchauffez le four à 180 °C.

Avec un fouet, mélangez les œufs, 50 grammes de sucre, la maïzena et la poudre d'amande. Ajoutez le lait froid filtré puis la crème épaisse. Faites couler ce mélange sur les pêches dans le plat. Parsemez de quelques groseilles, puis mettez au four à 180 °C pendant 15 à 20 minutes. Servez ce clafoutis décoré avec des grappes de groseilles.

Le taboulé d'Alan Geaam

Il n'y a rien de tel qu'un taboulé à la mode libanaise pour se régaler un soir d'été. Facile à préparer avec ces quelques ingrédients: 2 bottes de persil, 1 tomate, 1 échalote, 1 poignée de boulgour cru, quelques graines de grenade, le jus d'un citron et 25 cl d'huile d'olive. Émincez les bottes de persil avec un couteau bien aiguisé, coupez la tomate en cube et ajoutez-la au persil en gardant toute son eau. Ciselez finement l'échalote et l'ajoutez au mélange avec une poignée de boulgour cru. Versez le jus d'un citron, une pincée de sel et l'huile d'olive et posez par-dessus les graines de grenade. Il ne vous reste plus qu'à vous régaler!

Comment réussir une soirée barbecue? Une soirée barbecue c'est l'occasion de se retrouver et de se régaler entre amis. Voici quelques conseils pour réussir ce moment. Le vieux barbecue au charbon n'a plus la cote, privilégiez les grils électriques ou les planchas, à température réglable. Oubliez les saucisses, chipolatas et merguez pleines de graisses et préférez les viandes maigres ou les poissons et bien sûr faites la part belle aux légumes. Pensez aux marinades, elles sont le petit plus qui change tout. Faites marinez une demi-heure vos viandes ou poissons dans des préparations à base d'huile d'olive ou de sauce soja, de vinaigre, de citron, d'épices et d'aromates. Enfin, pensez à préparer une ou deux belles salades qui accompagneront vos grillades à merveille.

