Philippe Etchebest et TAG Heuer, Anne-Sophie Pic et Hublot…: 5 chefs égéries de l’horlogerie

Le secteur de l’horlogerie fait les yeux doux aux chefs étoilés. crédit photo : Capture d’écran Instagram @chef.etchebest

Les manufactures horlogères font les yeux doux aux chefs étoilés. Outre des valeurs communes comme l’exigence, la rigueur et la minutie, ces derniers ont acquis une forte notoriété grâce au succès des émissions culinaires. Ils incarnent aujourd’hui une nouvelle vision du luxe. Les chefs Philippe Etchebest, Anne-Sophie Pic, Yannick Alléno et Jean-François Piège ont tous signé avec de grandes marques horlogères comme TAG Heuer, Hublot ou encore Piaget.

Philippe Etchebest, ambassadeur de TAG Heuer

Le présentateur de Cauchemar en cuisine et juré de Top Chef est ambassadeur de la manufacture TAG Heuer depuis 2016. Il porte souvent la TAG Heuer Monaco calibre 12, le modèle “mythique” au cadran carré immortalisé par Steeve McQueen dans le film Le Mans (prix catalogue: 6.000 euros ). Outre la traditionnelle Monaco bleue de l’acteur, il apprécie les déclinaisons plus récentes comme la Gulf.

Parmi les autres modèles de sa collection, figure une Autavia lancée en 2017. Elle reprend le design d’une montre de 1966. Ce garde-temps sportif aux inspirations vintage affiche un prix catalogue de 4.600 euros avec le bracelet en cuir vieilli brun. Lors de la saison 12 de Top Chef , on a pu voir à son poignet une Carrera Calibre 17 (le modèle n’est plus commercialisé) et une Carrera Heuer 02 Elegance au cadran bleu irisé ( 5.450 euros ).

Le chef aux deux étoiles apprécie autant les modèles sport avec un fort caractère, comme la Carrera Heuer 01 Édition Spéciale Red Bull Racing et son bracelet bleu cranté, que les pièces vintage. “C’est ce que j’aime chez TAG Heuer: cette diversité des styles. J’aime bien pouvoir changer régulièrement de montre, en fonction de mes envies, de mes humeurs et des saisons. C’est comme mes menus et mes plats: j’adore les modifier tout le temps.”

Jean-François Piège, égérie de Piaget

À l’occasion du lancement de sa nouvelle montre Polo S en 2016, la manufacture horlogère suisse Piaget a sélectionné 9 hommes issus d’horizons différents pour la représenter. Parmi eux, le romancier Joël Dicker, l’acteur Ryan Reynolds et le chef Jean-François Piège. “C’est une marque qui m’a toujours fait rêver. Elle représente, à mes yeux, la notion de performance, forge quelque chose d’utile et de beau, explique le chef étoilé. Comme la cuisine, il s’agit d’un univers de savoir-faire et de précision. La volonté de faire plaisir aux autres est un dénominateur commun entre la gastronomie et l’horlogerie, que ce soit en créant une assiette ou une montre à complications. Pour eux comme pour moi, le plus grand luxe, c’est le temps, et surtout celui de donner du plaisir aux autres” (Piaget Polo S, environ 12.000 euros ).

Yannick Alléno et Anne-Sophie Pic, deux chefs français égéries de Hublot

Deux chefs français d’exception ont rejoint les rangs de Hublot . En 2018, la marque horlogère choisit le très luxueux hôtel Cheval Blanc de Courchevel pour annoncer son partenariat avec Yannick Alléno. Le chef dirige le restaurant gastronomique du palace, Le 1947, trois étoiles au Guide Michelin . Il est également à la tête d’un autre établissement trois étoiles dans la capitale, le Pavillon Ledoyen.

“À l’heure actuelle, être un chef deux fois triplement étoilé est exceptionnel. C’est ce que nous recherchons chez nos ambassadeurs”, déclare Ricardo Guadalupe, PDG de Hublot. Ce dernier voit dans Yannick Alléno “un cuisinier, une personnalité, un homme, qui incarne parfaitement les valeurs auxquelles Hublot est attaché: la passion, l’exigence et l’engagement, la volonté de définir de nouveaux codes et de sublimer un patrimoine séculaire”.

Fin 2021, Hublot annonce l’arrivée d’ Anne-Sophie Pic au sein de sa brigade. Issue d’une longue lignée de cuisiniers, elle est tout simplement la cheffe la plus étoilée au monde avec un total de 8 étoiles pour ses quatre restaurants de Valence, Paris, Lausanne et Londres. Anne-Sophie Pic dresse un parallèle entre la fusion et la métamorphose des aliments en cuisine et des matériaux en horlogerie, pour parvenir à “une association unique qui crée l’accord”. “Nous nous laissons imprégner par la matière qui nous entoure pour créer du beau et toucher les sens. Nous incarnons un héritage, nous construisons une histoire, nous écrivons à notre façon une page de la gastronomie, une page de l’horlogerie, sans prétention, juste avec beaucoup de passion.“

Chronographe Classic Fusion à partir de 10.600 euros , Big Bang Original à partir de 10.700 euros .

Joël Robuchon et la manufacture Blancpain: les précurseurs

Blancpain a été le tout premier horloger à se rapprocher du monde de la gastronomie en s’associant avec de grands chefs, afin de mettre en avant une quête d’excellence commune. Dès 1989, la manufacture membre du groupe Swatch tisse des liens avec Paul Bocuse, Frédy Girardet et Joël Robuchon. “Il y a réellement une symbiose entre l’horloger et le chef de cuisine. La recherche de la matière première, la précision des gestes, la technique des outils, la rigueur du travail et surtout la passion du métier sont des valeurs communes entre ces deux métiers d’art”, explique Alain Delamuraz, vice-président et directeur marketing de la manufacture.

Blancpain continue d’entretenir des liens étroits avec l’univers de la “grande cuisine”. En 2020, la marque a signé un partenariat d’envergure avec le Guide Michelin pour “promouvoir ensemble l’excellence, la passion et le savoir-faire qui les caractérisent”.

Montre Villeret extraplate, 17.500 euros , modèle Fifty Fathoms à partir de 13.830 euros .

Breitling collecte 240.000 euros lors d’un dîner de charité à la Samaritaine En octobre 2021, la manufacture horlogère Breitling a annoncé un partenariat avec l’association Premiers de Cordée, qui accompagne les enfants hospitalisés ou à mobilité réduite à travers le sport. En clôture de la Fashion Week, la maison a organisé un dîner de charité à la Samaritaine . À cette occasion, elle a dévoilé une montre éditée en 250 exemplaires, la Superocean, dont une partie des recettes a été reversée à Premiers de Cordée. Le dîner, orchestré par les chefs Juan Arbelaez et Denny Imbroisi, s’est accompagné d’une vente aux enchères. Les plus chanceux ont pu repartir avec les crampons de Kylian Mbappé (parrain de l’association), les skis de Martin Fourcade ou la guitare de Jean-Jacques Goldman. Outre de nombreux sportifs, on a pu apercevoir Guillaume Canet et Joey Starr.

