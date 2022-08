One Nation à Versailles: le temple de l’outlet de luxe créé par le millionnaire Philippe Catteau

Découvrez le temple du shopping de luxe créé par le millionnaire Philippe Catteau à Versailles. crédit photo : Getty Images

Implanté aux Clayes-sous-Bois, entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, One Nation Paris est le plus grand “outlet premium” mode et luxe de France. Ce centre de shopping de 70.000 mètres carrés, imaginé par la foncière familiale Catinvest, permet aux marques de prestige de vendre leurs collections précédentes grâce à des rabais attractifs.

One Nation Paris, un village de marques haut de gamme

Le centre One Nation Paris a ouvert ses portes le 4 décembre 2013. L’ambition de la foncière familiale Catinvest était de créer un outlet haut de gamme pour permettre aux enseignes d’écouler leurs stocks, grâce à des rabais compris entre 30 et 70%. One Nation Paris symbolise “le caractère unique de notre outlet, qui accueillera les plus belles marques” destinées à “la grande ‘nation’ universelle de tous les amoureux de la mode et du luxe”, déclaraient ses promoteurs pour présenter ce projet pharaonique de 107 millions d’euros .

Un emplacement de choix aux portes de Paris

Le bâtiment de 70.000 mètres carrés, dont 34.000 mètres carrés de surface de vente, a été construit dans le prolongement de la zone commerciale de Plaisir, à la place d’anciens bureaux de Bull. La cité royale de Versailles est toute proche.

Paris est à une demi-heure par l’autoroute. Une navette électrique relie le centre à la gare des Clayes-sous-Bois, une autre effectue le trajet depuis le château de Versailles . Un autocar assure par ailleurs la liaison avec la place de l’Opéra à Paris. Du fait de son emplacement, One Nation est autorisé à ouvrir le dimanche.

Une atmosphère luxueuse et des services premium

Cet espace haut de gamme “n’est pas un énième centre commercial. […] C’est une vraie révolution”, explique Philippe Catteau, PDG de Catinvest. Les visiteurs bénéficient d’une large gamme de services sur place, comme la retoucherie express permettant de repartir avec des vêtements ajustés à leur taille. Les étrangers peuvent y faire détaxer leurs achats.

Le bâtiment tout en courbes s’organise autour de trois patios. Le designer Hubert de Malherbe s’est inspiré du château de Versailles: le sol imite la célèbre cour de marbre. Des végétaux détournant les topiaires d’André Le Nôtre et des sculptures originales ornent le parking.

112 magasins et 400 marques

Le rez-de-chaussée est orienté sport, lifestyle et streetwear (Aigle, New Balance, Columbia, The North Face, Villeroy & Boch…), tandis que l’étage concentre les enseignes haut de gamme (Armani, Maje, Claudie Pierlot, Dupont, Zadig & Voltaire…). One Nation met en avant ses exclusivités tricolores: le centre accueille les seuls magasins outlet de France d’Agnès b., Liu Jo, Beaba, Bellerose, Kixi Saint Tropez, Majestic Filatures, Pataugas, Petite Mendigote, Pyrenex, Rossignol, Tartine & Chocolat ou encore Vicomte A.

Neuf nouvelles marques sont venues grossir les rangs en 2021: Gérard Darel, Hublot , Forestland, Cerruti, Minelli, Oliviers & Co, Etam Lingerie, Dockers et Renault F1 Sport.

Depuis 2019, One Nation Paris héberge la plus grande parapharmacie de France, Para One. “C’est le premier magasin du centre en termes de chiffre d’affaires et de trafic. Un client sur deux passe par la parapharmacie”, explique Philippe Catteau.

Le village de marques compte plusieurs points de restauration, boulangeries et salons de thé. L’outlet a récemment ouvert un restaurant d’entreprise de 1.200 couverts, Trattoria Locale, destiné aux entreprises voisines.

Un chiffre d’affaires en hausse malgré la crise

En 2018, soit 5 ans après son lancement, ce temple du luxe a attiré 2,7 millions de visiteurs et réalisé 111 millions de chiffre d’affaires, en hausse de 14,1%. L’outlet n’a pas souffert des périodes de confinement, bien au contraire. Après une croissance de 19% en 2020, le chiffre d’affaires s’est envolé l’année suivante. En juillet 2021, Philippe Catteau déclarait: “La pandémie a été un accélérateur. On avait prévu une croissance de 21% pour 2021. On est largement au-dessus des objectifs. On vise maintenant les +40% sur l’année.”

Catinvest table désormais sur un chiffre d’affaires de 180 à 190 millions d’euros . Une phase d’extension est en cours avec plus de 3.000 mètres carrés de nouveaux commerces attendus pour fin 2022.

À lire aussi:

Top 5 des plus grosses fortunes françaises

L’île privée de Bernard Arnault aux Bahamas