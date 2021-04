Omega Apollo 11: l'histoire lunaire d'une montre spatiale

La Speedmaster Moonwatch Apollo 11 revient dans une nouvelle édition pour les amateurs de garde-temps historique crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

La Speedmaster Apollo 11 est la première montre à être allée sur la Lune. Pour fêter l'événement, la marque Omega a lancé il y a deux ans une édition revue et augmentée de son garde-temps de légende. Des pièces vendues à moins de 7.000 exemplaires dans le monde et dont la valeur explose sur le marché de l'horlogerie.

La première montre sur la Lune

C'est LE garde-temps historique. La Speedmaster Apollo 11. Des millions de personnes ont découvert cette montre lors de la mission spatiale Apollo 11. En effet les deux premiers hommes à avoir marché sur la lune le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, étaient équipés de montres Omega.

La toute première montre à être allée sur l'astre lumineux grâce à un mélange de hasard et de performance technique. Car, dans les années 1960, ni les astronautes ni la Nasa ne travaillent en partenariat avec des grands horlogers. À leurs frais les hommes de l'espace payent les montres qui les séduisent le plus tant pour leur résistance que leur allure. Les Speedmaster gagnent rapidement le cœur des astronautes grâce à leurs formidables performances. Lors de la préparation du vol, la Nasa décide ainsi de faire passer, dans le plus grand secret, toute une batterie de tests à ces garde-temps. Les pièces examinées passent les examens avec succès sans que la marque Omega n'en soit avertie. Les dirigeants du groupe découvrent donc, en même temps que l'ensemble de la population mondiale, depuis leur poste de télé, que la montre qu'ils avaient fabriquée venait d'entrer dans l'Histoire.

Une réédition d'exception

Omega s'est largement rattrapé par la suite et, depuis, les Speedmaster équipent la grande majorité des astronautes dont le Français Thomas Pesquet. Le 16 juillet 2019, la marque a même lancé, pour les 50 ans du premier alunissage, une nouvelle édition limitée de 6.969 pièces, inspirée par la mission Apollo 11: la Omega Speedmaster Apollo 11 50th Anniversary Moonshine Limited Edition. Un bijou tant sur le plan technique qu'esthétique. Les index, la lunette, le logo et la quasi-totalité des aiguilles sont habillés d'or Moonshine(TM) 18 carats. Un alliage plus pâle que l'or jaune traditionnel et plus résistant à la décoloration. Le centre du fond de boîtier décoratif noirci affiche l'empreinte de Buzz Aldrin sur le sol lunaire gravée au laser. On y trouve également une citation de Neil Armstrong gravée en lettres plaquées or Moonshine(TM) 18 carats: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind" (C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité).

Omega Speedmaster: un placement sûr

Tout dans la montre rappelle ce moment historique jusqu'au bracelet en Velcro® et liège noirci, frappé d'inscriptions dorées. La montre reste à la pointe de ce qui se fait sur le marché avec un boîtier inspiré de la 4e génération des Speedmaster. À l'intérieur, les acheteurs retrouvent un concentré de haute performance chronométrique et de résistance magnétique digne de la norme Master Chronometer. Au moment de sa mise en vente, la version acier de la Speedmaster Apollo 11 était proposée à 9.000 euros HT quand la version or, elle, coûtait 36.600 euros HT. Un investissement important mais profitable aux collectionneurs. Aujourd'hui, la version or de la célèbre montre se négocie autour des 82.000 euros sur le site de vente en ligne Chrono24. Une plus-value lunaire...

Objectif mars pour les horlogers Aujourd'hui, les horlogers ne s'intéressent plus à la course à la Lune, mais plutôt à la découverte de la planète rouge. Les avancées spatiales de SpaceX laissent rêveur les horlogers qui bataillent d'ores et déjà pour fabriquer la première montre à se poser sur Mars. Dans les starting-blocks, on retrouve le Russe Konstantin Chaykin et sa montre trapézoïdale en titane, la Mars Conqueror Mk3. La pièce est capable d'afficher à la fois l'heure sur Terre et sur Mars. Mais Omega ne compte pas se laisser distancer dans la course spatiale. L'horloger a du répondant avec sa Speedmaster Skywalker X-33, animée par un mouvement à quartz. Enfin, l'entreprise russe Raketa a travaillé en étroite collaboration avec le cosmonaute Sergueï Krikaliov qui détient le record de séjours dans la station spatiale internationale (ISS) pour réaliser la Baïkonour. Le modèle tient compte de la gravité et son cadran 24 heures permet de distinguer le jour de la nuit dans l'espace. Il ne reste plus qu'à trouver les hommes et les femmes qui porteront ces montres en direction de la planète rouge.

