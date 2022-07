Nort Properties: la construction immobilière pour les plus fortunés

Découvrez cette agence immobilière de luxe. crédit photo : Getty Images

La société portugaise Nort Properties s’occupe de propriétés immobilières de luxe. De la conception à la gestion, elle se fait fort d’accompagner ses riches clients dans leur quête de la propriété idéale. Ainsi, elle a été récompensée par un Luxury Lifestyle Award 2022 pour son professionnalisme et son état d’esprit visionnaire.

Créer des expériences de vie

Situé à Porto au Portugal, Nort Properties est à la fois un cabinet de construction et une agence immobilière. L’entreprise gère toutes les phases du développement du projet: l’acquisition du terrain, la planification, la conception, la construction et la vente. Elle fait appel à des partenaires d’exception pour les matériaux, les plans, l’élaboration des jardins, le design des appartements, jusqu’au service de conciergerie.

Son seul objectif est de proposer le meilleur aux futurs propriétaires. Les deux maîtres-mots de cette société ambitieuse sont donc l’ingéniosité des constructions et le bien-être des résidents. Nort Properties est devenu un spécialiste en conception d’espaces intérieurs et extérieurs correspondants à des critères de luxe, d’ergonomie et d’esthétisme. Le savoir-faire au service du savoir-être, telle pourrait être la devise de cette entreprise portugaise.

Une entreprise pas comme les autres

Nort Properties est une entreprise à part dans l’immobilier de luxe. Chaque immeuble construit est pensé en amont de longs mois. La résidence haut de gamme voit le jour dans un lieu unique et ne ressemble à aucune autre. Un immeuble signé Nort Properties ne pourrait pas être conçu par un concurrent. Mario Ferraz, un des deux dirigeants, explique ainsi la philosophie de l’entreprise: “Nous sommes toujours à la recherche de partenariats commerciaux qui peuvent ajouter de la valeur à notre entreprise et à nos opérations. Nous pouvons dire avec fierté que nous sommes entourés de partenaires commerciaux et de fournisseurs incroyables. Nous sommes animés par la passion de la rigueur technique et esthétique, toujours à la recherche de solutions innovantes. Nous savons donc que nous serons là encore longtemps! Nous créons des expériences de vie.”

Qu’est-ce que les Luxury Lifestyle Awards?

Les Luxury Lifestyle Awards sont un prix mondial qui sélectionne et récompense les meilleurs produits et services de luxe sur la planète. Depuis sa conception en 2010, les Luxury Lifestyle Awards ont évalué plus de 10.000 produits et services de luxe dans 60 pays, et plus particulièrement dans la catégorie de l’architecture et du design. Pouvoir arborer un Luxury Lifestyle Award offre l’assurance de la plus haute qualité et ouvre une reconnaissance mondiale.

Un immeuble récompensé par un Luxury Lifestyle Award

En 2022, les Luxury Lifestyle Awards ont récompensé Nort Properties en tant que “Meilleur appartement de luxe”, et ce pour leur immeuble nommé “The Avenue”. Ce dernier est situé sur l’Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, dans un des plus beaux et des plus exclusifs quartiers de Porto. Selon ses constructeurs, ce bâtiment a été conçu pour nourrir le corps, l’esprit et l’âme.

L’immeuble de style Art déco revisité est le parfait symbole d’une urbanité contemporaine réussie. En forme de puzzle en trois dimensions, The Avenue s’intègre harmonieusement dans de magnifiques espaces verts. Chacun des douze appartements répartis sur les six étages a été méticuleusement conçu par Paulo Merlini Architects, un des partenaires préférés de Nort Properties. D’immenses baies vitrées laissent entrer la lumière et donnent sur certains des monuments les plus emblématiques de Porto. Les résidents de cet immeuble unique peuvent profiter d’une gamme d’équipements luxueux. Ils incluent également l’accès à un service de conciergerie 24h/24, un gymnase ultramoderne, un salon d’affaires et une piscine exclusive sur le toit. The Avenue est donc la parfaite vitrine du savoir-faire de l’entreprise portugaise et de ses partenaires.

La société Iroko Interiors and Design Limited, un studio de design récompensé par un Luxury Lifestyle Award En 2021, un studio de design nigérian a eu les honneurs des Luxury Lifestyle Awards. Ce prestigieux cabinet de design accompagne les particuliers dans la réalisation de décorations personnelles et uniques. Mélangeant architecture et décoration, la société nigériane aide sa clientèle fortunée à décorer leur intérieur avec style et personnalité. Elle se fait fort de répondre aux exigences les plus folles avec une philosophie tournée vers l’excellence. Mais le studio ne se limite pas seulement aux particuliers. Il s’occupe aussi de décorer et designer des bureaux, des écoles, des stations de train et même des églises.

