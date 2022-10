Nike fête ses 50 ans: retour sur 5 sneakers emblématiques

Focus sur cinq modèles emblématiques de la marque à la virgule crédit photo : Capture d’écran Instagram @ dapper__kicks

Fondée en 1972 par Bill Bowerman, entraîneur d’athlétisme de l’université de l’Oregon, et son ancien élève Phil Knight, la marque à la virgule célèbre cette année ses 50 ans. De la Cortez à la Air Force 1 en passant par le partenariat avec Michael Jordan, coup de projecteur sur cinq modèles emblématiques qui ont fait de Nike la marque de sport la plus vendue au monde.

1. Nike Cortez, légendaire

C’est en 1972, à l’occasion des JO de Munich, que Nike propose aux athlètes américains de tester la Nike Cortez. Bill Bowerman a conçu ce modèle pour répondre aux besoins des coureurs de fond. La Cortez possède une semelle «waffle» crantée, flexible et adhérente, ainsi qu’une semelle intermédiaire en gomme censée absorber les chocs. Elle arbore pour la première fois le célèbre logo en forme de virgule. La chaussure sort progressivement des stades et se démocratise auprès du grand public. Indissociable de l’histoire de la marque, la Cortez est l’un des modèles les plus importants de l’histoire du running et de la culture sneakers.

2. Nike Air Force 1, incontournable

La Nike Air Force 1 a été dessinée par Bruce Kilgore pour les joueurs de la NBA en 1982. Il s’agit du premier modèle doté de la technologie Air: du gaz inerte injecté dans la semelle pour apporter un meilleur amorti. Le designer a baptisé la chaussure du nom de l’avion du président des États-Unis, car les joueurs étaient censés bondir à des hauteurs inégalées. La Nike Air Force 1 a rapidement été adoptée par la jeunesse d’Harlem, à New York, qui l’a renommée «Uptown». Décliné en plus de 2.000 versions, le deuxième best-seller de la marque n’a cessé de se réinventer au fil des années et des partenariats. Virgil Abloh , fondateur d’Off-White, puis directeur de Louis Vuitton, l’a élevée au rang d’objet d’art.

3. Nike Air Max 1, révolutionnaire

Dévoilée en 1987, la Nike Air Max 1 est une petite révolution avec son design futuriste imaginé par Tinker Hatfield. C’est lors d’un voyage à Paris, en découvrant le long tube transparent de la façade du Centre Pompidou, que le jeune architecte a eu l’idée de rendre la technologie Air apparente grâce à un hublot inséré dans la semelle. «Personne ne comprenait vraiment notre système de bulle d’air. Il fallait le montrer, et Beaubourg m’a inspiré» explique-t-il. En 2018, Nike a rendu hommage aux origines du modèle avec un pack baptisé «Centre Pompidou». Cette source d’inspiration vaut à la Air Max 1 d’être surnommée «La Parisienne».

4. Nike Air Jordan 1, mythique

Destinées aux parquets de la NBA, les Air Jordan se sont imposées dans la culture populaire. Les célèbres sneakers sont à l’origine de l’une des plus grandes sagas commerciale et marketing de l’histoire. En 1984, Michael Jordan est courtisé par les principaux équipementiers. C’est Nike qui remporte la mise en proposant au jeune joueur un contrat de 2,5 millions de dollars sur cinq ans, une ligne de vêtements, une chaussure à son nom, et un pourcentage sur chaque produit vendu.

Dessinée par Peter Moore, la Air Jordan 1 surprend avec sa tige montante en cuir souple. Elle fait son apparition sur les parquets lors du All-Star Game de février 1985. Le coloris porté par le joueur, «bred» (pour black and red, rouge et noir) va à l’encontre du règlement de la NBA. Ce dernier stipule que les chaussures doivent être assorties aux couleurs de l’équipe, en l’occurrence rouge et blanc pour les Chicago Bulls. Michael Jordan reçoit une amende de 5.000 dollars chaque fois qu’il les arbore sur le terrain. Nike tire parti de la polémique pour faire la promotion des chaussures. Une stratégie gagnante, avec 450.000 exemplaires vendus la première année. Le modèle connaîtra plusieurs évolutions et rééditions. La gamme devenant de plus en plus populaire, la virgule emblématique de Nike n’apparaît plus sur les produits à partir de la Jordan VII en 1992. En 1997, Air Jordan devient une marque à part entière.

5. Nike Dunk, du basket au skate

Commercialisée en 1985, la Nike Dunk était destinée à la pratique du basket. Après avoir assisté au championnat universitaire, les cadres de la marque ont l’idée de concevoir une ligne de chaussures aux couleurs de plusieurs universités américaines. Malgré leur originalité, les sneakers ne rencontrent pas le succès escompté, principalement en raison de la Nike Air Jordan 1 qui leur fait de l’ombre.

En 1999, Nike s’associe à des influenceurs japonais pour relancer le modèle, et propose des éditions limitées aux coloris inédits pour en faire un objet de collection. En parallèle, le modèle connaît un second souffle grâce à la communauté des skateurs. Ces derniers plébiscitent sa semelle plate et sa robustesse. La marque décide alors d’apporter des changements pour les rendre encore plus pratiques et confortables, et créé la Nike SB Dunk Low (SB pour skateboard). La nouvelle silhouette plaît aux collectionneurs. En 2020, une paire s’est vendue pour la coquette somme de 50.000 dollars. Il s’agissait de Nike SB Dunk Low Paris, modèle fabriqué à seulement 200 exemplaires, avec des motifs uniques inspirés des œuvres du peintre Bernard Buffet.

Un maillot de Michael Jordan vendu 10,1 millions de dollars Record battu! Le 14 septembre 2022, Sotheby’s a vendu un maillot de Michael Jordan pour 10,1 millions de dollars. L’objet était estimé entre 3 et 5 millions de dollars. Flanqué du numéro 23, il avait été porté par la star des Chicago Bulls lors de la finale de la NBA 1998, année de son dernier titre victorieux. Il s’agit du record absolu pour un article de sport. Le précédent record était détenu par un maillot du footballeur Diego Maradona, adjugé pour 9,3 millions de dollars.

