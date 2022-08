Nager avec des crocodiles, sauter dans le vide… 5 attractions insolites à travers le monde

Découvrez les attractions les plus insolites. crédit photo : Getty Images

Vous aimez les expériences sensationnelles? Vous souhaitez vivre un moment unique? Essayez donc de marcher… sur un pont de verre transparent à 1.200 mètres au-dessus du sol ou encore de nager au milieu des crocodiles. Découvrez notre top 5 des attractions les plus insolites au monde.

1. Marcher dans le vide au-dessus du Grand Canyon

Qui ne connaît pas le Grand Canyon Skywalk? Cette immense plateforme horizontale avec son plancher en verre transparent donnera des frissons aux plus intrépides. L’objectif, marcher au-dessus de 1.200 mètres de vide. Située sur la rive ouest du Grand Canyon à Eagle Point, dans la réserve des Indiens Hualapai, l’attraction est devenue ces dernières années l’une des plus populaires du Colorado.

Le coût de la passerelle est estimé à 30 millions de dollars . Pour y accéder, il faut compter 29,95 dollars par personne, auxquels il faut ajouter l’achat d’un forfait de visite du site dont le prix va de 43 à 199 dollars . Enfin, n’oubliez pas le droit d’entrée dans la réserve de 10 dollars .

2. Simuler un saut dans le vide en France

Et pourquoi ne pas défier les lois de la gravité cet été? Les simulateurs de chute dans le vide sont de plus en plus nombreux en France . Accessibles au public, ils permettent, à travers une soufflerie surpuissante, de voler au-dessus du sol comme si vous sautiez d’un avion. L’entreprise Airfly propose ainsi des simulateurs à Bayonne ou Nantes.

Les prix varient selon l’altitude de la chute souhaitée. Pour un vol classique de 4.000 mètres, comptez 45,99 euros . Les amateurs de sensations fortes préféreront l’option à 129 euros . Deux chutes sont alors proposées; dont une avec un casque de réalité virtuelle sur la tête pour un effet 4D impressionnant.

3. Dormir dans un igloo made in France

Il n’est pas nécessaire de se rendre en Alaska, en Finlande ou en Norvège pour se mettre au frais. Direction La Plagne ou le site de Chamrousse, de Semnoz ou de Chamonix pour passer une nuit ou deux… dans un igloo . C’est l’occasion de se mettre dans la peau d’un Inuit le temps de quelques nuits. Côté tarif, pour 2 personnes, comptez 100 euros à La Plagne et à Chamrousse, 129 euros à Semnoz et 125 euros à Chamonix. N’oubliez pas les anoraks.

4. Nager avec les baleines à bosse en Alaska

Pour encore plus de sensations fortes, rendez-vous en Alaska, dans la ville de Juneau pour faire du kayak… au milieu des baleines. Une activité riche en émotions car, même si les baleines sont pacifiques, leur taille varie entre 13 et 16 mètres pour les plus petites d’entre elles. Ces dernières aiment d’ailleurs jaillir brutalement tout près de vous. Il vaut mieux avoir le cœur bien accroché, ne pas craindre l’eau glacée et se munir d’un bon anorak. Prix d’une telle excursion? 440 euros , hors billet d’avion.

5. Faire face à un crocodile australien

Cette expérience ne vous laissera pas insensible. Le parc Crocosaurus Cove en Australie propose aux visiteurs de faire un tour dans la “cage de la mort”. Une fois entré dans la boîte de plastique, vous êtes plongé sous l’eau et nagez au milieu… des crocodiles. Il n’est pas rare d’avoir le cœur qui palpite lorsque les reptiles s’approchent un peu trop près de la fameuse cage. Le parc de Crocosaurus Cove est entièrement dédié aux reptiles australiens. Situé au cœur de la ville de Darwin, il propose également des spectacles interactifs avec les crocodiles. Prix de vente: 38 euros l’entrée et 175 euros de plus pour tenter l’expérience de la cage de la mort.

