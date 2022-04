MoonSwatch: quand Swatch et Omega font le buzz avec une collaboration

Les marques horlogères Swatch et Omega revisitent la mythique Speedmaster “Moonwatch”. crédit photo : Capture d’écran Instagram @zoe_chanwaiyin/@horasyminutos/@rictime

C’est la collaboration événement de ce printemps: Swatch et Omega viennent de dévoiler une collection commune baptisée MoonSwatch. Les 11 déclinaisons inspirées du système solaire associent le design de la mythique Speedmaster “Moonwatch” d’Omega à l’univers pop et coloré de Swatch.

Swatch x Omega: quand le luxe rencontre le streetwear

Omega et Swatch, deux marques suisses appartenant à SwatchGroup, viennent de bousculer le petit monde de l’ horlogerie en annonçant le lancement d’une collection commune reprenant les attributs de l’iconique Speedmaster. Ce chronographe inventé en 1957 fait partie des plus mythiques de tous les temps. En effet, c’est celui qui a accompagné les astronautes de la mission Apollo 11 sur la Lune. Cela lui a valu le surnom de “Moonwatch”.

La Omega Speedmaster Professional est vendue à partir de 4.800 euros. Les prix vont souvent bien au-delà sur le marché de la seconde main, car il s’agit d’une pièce collector. Sa réinterprétation par Swatch permet de l’acquérir pour 250 euros. C’est donc un petit bijou de design et un morceau de l’histoire horlogère - et spatiale - qui devient abordable pour le plus grand nombre. En mariant ces deux univers, SwatchGroup ambitionne de toucher un public plus jeune.

MoonSwatch: 11 déclinaisons en hommage au système solaire

La collection Swatch x Omega est dédiée au système solaire. Elle comprend 11 modèles, un pour chacune des 8 planètes, ainsi que la Lune, le Soleil et Pluton. Chacun possède sa propre couleur et son propre style. Beige élégant avec représentation des anneaux à 6 heures pour Saturne, rouge flamboyant avec les aiguilles du “Alaska Project” (en référence à une précédente édition limitée de la Speedmaster) pour Mars, bleu profond et glacial pour Neptune… La version dédiée à la Lune reprend quant à elle le design et les dimensions exactes de l’Omega Speedmaster Moonwatch.

Un design de montre Omega au prix Swatch

Ces 11 montres ne bénéficient pas du même degré de complexité qu’une “Moonwatch”. La principale différence réside dans le matériau utilisé dans le boîtier. La version revisitée troque l’acier contre de la biocéramique. Ce matériau développé par Swatch est composé de 2/3 de céramique mélangé à 1/3 d’huile de ricin. Par ailleurs, la montre est équipée du mouvement à quartz caractéristique de Swatch, et non d’un mouvement à remontage manuel comme sur les Omega historiques.

Le design reprend néanmoins les caractéristiques principales de la Speedmaster: boîtier asymétrique de 42mm, trois compteurs, échelle tachymétrique, cadran et aiguilles dotés du revêtement Super-LumiNova pour une luminosité parfaite dans l’obscurité. On retrouve les logos des deux marques, l’emblématique logo Speedmaster et le nouveau logo MoonSwatch. Un S se cache par ailleurs au centre du cristal. Sur le fond du boîtier, on retrouve l’inscription “ Dream big - Fly high - Explore the universe - Reach for the planets - Enjoy the mission ”. Le couvercle de la pile de chaque montre représente une image du corps céleste ayant inspiré le modèle. Les bracelets en velcro, tous différents, apportent une belle touche finale.

La collab Swatch x Omega, source d’une incroyable frénésie

La sortie des 11 modèles de la collaboration entre Swatch et Omega le 26 mars dernier a fait tourner la tête de nombreux fans et collectionneurs. D’immenses files d’attente se sont formées devant les 9 boutiques de l’Hexagone (dont 4 à Paris) qui commercialisent ces montres. On a observé les mêmes scènes à l’étranger. Face à cet engouement, la marque a décidé de limiter l’achat à un exemplaire par personne.

Certains acheteurs, flairant le bon investissement, ont immédiatement remis leur MoonSwatch en vente à des prix exorbitants sur les sites de seconde main . Certaines sont affichées à 5.000 euros, soit 20 fois leur valeur de départ! Une frénésie inexplicable, puisque SwatchGroup rappelle qu’il ne s’agit pas d’une édition limitée. Inutile donc de casser votre tirelire.

