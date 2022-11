Montres Cartier: les prix flambent, les collectionneurs se réjouissent

Les montres Cartier ont la cote. crédit photo : Capture d’écran Instagram @watch_nut

La marque française est une valeur sûre dont les prix grimpent. Les jeunes raffolent de cette marque et les modèles vintage atteignent parfois des prix astronomiques. Ainsi, un exemplaire du modèle Crash de 1967 s’est vendu en mai dernier à plus de 1,5 million de dollars. Petit tour de cadran d’une marque qu’il fait bon collectionner.

Une histoire parsemée de modèles iconiques

De par son histoire, Cartier a acquis une légitimité qui lui a toujours été reconnue par le marché. En 1847, Louis-François Cartier se lance dans la conception de bijoux et vend très vite ses modèles à la noblesse européenne, dont l’impératrice Eugénie.

Dès 1888, la marque Cartier propose une première montre pour femmes et, vingt ans plus tard, elle conçoit la première montre-bracelet pour hommes, la Cartier Santos. Devant le succès de ce modèle, Cartier continue sur sa lancée et crée en 1906 la Tonneau, suivie en 1912 par la Baignoire et la Tortue. En pleine Première Guerre mondiale, Cartier imagine la légendaire montre Tank, aujourd’hui emblématique de la marque. La Seconde Guerre signe un arrêt de l’expansion de la marque avec le décès de Louis Cartier, la figure inspirante du département horlogerie de Cartier.

Le modèle Tank fait rebondir la marque dans les années 1950. On le retrouve au poignet de célébrités comme Ingrid Bergman, Clark Gable, Andy Warhol et Mohamed Ali. En 1967, tout droit sorti d’un tableau de Dali, l’emblématique Cartier Crash fait fureur.

Ce modèle a battu un record en se vendant en mai dernier plus de 1,5 million d’euros aux enchères. Dans les années 1970 et 1980, la marque se concentre sur la version quartz de ses plus célèbres modèles. En 1996, Cartier se hausse encore une fois en haut de l’affiche avec sa Cartier Tank Française. Ces dernières années, la popularité de la marque n’a cessé d’augmenter grâce à ses constantes innovations. Citons entre autres la Roadster, la Ballon Bleu et l’expansion des collections Santos et Tank, qui ont propulsé Cartier dans le XXIe siècle.

Cartier, qui va piano va sano*

Ces dernières années, on a assisté à une flambée puis à une chute brutale des prix des montres Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet sur le marché secondaire. Face à ces lièvres, Cartier a joué la tortue et a gagné du terrain sur le marché primaire comme sur le marché secondaire, tant en ligne qu’aux enchères . Sur le marché primaire, la marque parisienne a connu une augmentation de 40% entre 2020 et 2021, grâce à sa capacité de séduire un public jeune.

Sur le marché secondaire, les cercles de collectionneurs se sont passionnés pour les Cartier vintage. Les prix les plus élevés concernent les cadrans Paris, la série CPCP et, bien sûr, la Crash. En mai 2022, le site Loupe This a vendu une Crash de 1967 plus de 1,5 million de dollars . Quand on se souvient qu’en 2020, les Crash de Cartier des années 1980-1990 se vendaient aux enchères dans les 150 000 euros , on voit l’opportunité qui se dessine pour les prochaines années. La valeur de revente de la Panthère lancée en 1913 a augmenté en un an de 60%. On peut dire que Cartier représente un bon choix pour investir dans le luxe . Toutefois, il est important de conserver votre montre dans sa boîte d’origine, mais aussi de garder précieusement son certificat d’authenticité.

Les contrefaçons en aucune façon

Les montres Cartier sont bien sûr contrefaites. Avant d’acheter un modèle d’occasion, vérifier le logo qui est symbolisé par deux “C” qui se font face et s’entrelacent. Sur une vraie montre, ce logo sera non seulement sur le bracelet de la montre, mais aussi au dos et sur le cadran. Chaque montre originale porte au dos un numéro de série gravé en caractères identifiables. Certaines fausses montres portent un numéro de série qui a été copié d’une montre originale et gravé en caractère léger. Pour vous assurer de l’authenticité de votre montre, il est recommandé de faire vérifier le numéro de série par un revendeur agréé par Cartier.

Enfin, le bracelet est un excellent moyen d’authentification. Il vous suffit de le plier sachant que, sur une montre originale, les maillons du bracelet se déplaceront librement, sans déformation. À l’inverse, le bracelet d’une fausse montre est souvent rigide.

La Tank, une montre instagramable dont le prix flambe Il arrive que du chaos jaillisse l’étincelle! C’est ainsi que le modèle Tank a été imaginé par Louis Cartier en hommage aux premiers tanks apparus pendant la Première Guerre mondiale. En 1915, impressionné par ces géants d’acier, il lui vient l’idée de créer une montre évoquant leur forme vue de dessus. Aussi inébranlable que l’engin dont elle s’inspire, la Tank a traversé toutes les époques. En conservant ses signes initiaux d’inspiration, elle s’est adaptée aux modes avec près de quarante modèles différents. Ils ont su toucher chaque génération. Entre le carré et le rectangle, la montre Tank possède un bracelet intégré au cadran grâce à des “brancards latéraux” qui l’enserrent. Le cadran est généralement blanc et les aiguilles bleuies sont en forme de glaive. Du temps où les “influenceurs” avaient la classe d’Yves Montand, de Richard Burton, de Jackie Kennedy ou de Brigitte Bardot, la Tank était une star.

* Qui va doucement va sainement.

