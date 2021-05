Monaco se met sur son 31 pour relancer sa destination

La Société des Bains de Mer (SBM) accélère la mise en œuvre d'un plan de restructuration global crédit photo : Shutterstock

La crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 et le choc économique engendré par cette dernière obligent la Société des Bains de Mer (SBM) à accélérer la mise en œuvre d'un plan de restructuration global. C'est une bonne occasion de relancer la destination.

La Société des Bains de Mer (SBM)

À Monaco, la SBM, créée en 1863 gère le "resort" Monaco qui englobe 4 casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo et 30 restaurants dont 5 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin.

La SBM a profité de la crise sanitaire pour achever son plan de restructuration global après quatre années de métamorphose dédiées à l'Hôtel de Paris Monte-Carlo et à la création de One Monte-Carlo (résidences de luxe, shopping, restaurant, centre de conférence), la restructuration des jardins des Boulingrins, qui renouent avec leur esthétique paysagère des années 1930, avant de voir la façade du prestigieux casino de Monte-Carlo retrouver sa physionomie d'origine. L'ambition derrière ce plan: faire de Monte-Carlo Société des Bains de Mer la destination la plus exclusive en Europe.

Le point d'orgue de ce programme ambitieux était l'inauguration de la nouvelle architecture de la place du Casino, le cœur vivant de la Principauté, et la réouverture simultanée de l'emblématique Brasserie du Café de Paris Monte-Carlo.

Des nouvelles suites ultra-luxueuses

Du côté du Monte-Carlo Bay Hotel&Resort, une nouvelle suite extraordinaire est proposée à la clientèle. Baptisée, Eleven, cette Suite est suspendue sur la mer au 11e étage de l'hôtel. Elle propose des prestations dignes d'un 5 étoiles, comme un accès privé par ascenseur pour s'élever au 11e étage, entièrement réservé à cette suite, cette dernière offre 195 mètres carrés d'intérieurs dont 21 mètres carrés de terrasse, une vue panoramique sur la mer et des prestations haut de gamme.

Avec ses 2 chambres, son grand salon-salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes, et sa connexion à une suite duplex de 68 mètres carrés dont 9 mètres carrés de terrasse, la Suite Eleven est la quintessence du style élégant et décontracté du Monte-Carlo Bay. Elle rejoint la collection des Diamond Suites du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Un lagon chauffé à 27°

C'est une bonne façon de profiter des beaux jours, dans le cadre paradisiaque du Monte-Carlo Beach Club et de son lagon à fond de sable chauffé à 27°. Avant de se régaler à la table de l'incroyable chef Marcel Ravin qui a quitté la Martinique en 2005 pour s'installer derrière les fourneaux du Monte-Carlo Bay. Une étoile au Michelin plus tard, il propose une carte originale où les saveurs de sa Caraïbe d'origine se marient avec les fastes de la Principauté. Pour cela, il puise ainsi autant dans son histoire personnelle et sa mémoire gustative, son «palais mental» comme il aime à le dire, que dans les saisons et son environnement présent.

