Marie Kondo, la papesse du minimalisme

Du haut de son mètre quarante et de ses 36 printemps, Marie Kond? s'est imposée comme la reine du rangement et de l'harmonie intérieure crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

À 36 ans, Marie Kondo est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes du monde, selon le magazine Forbes. Cette jeune Japonaise est devenue célèbre en donnant des conseils pour réorganiser son intérieur. Savoir se débarrasser du superflu et garder ce qui est beau et essentiel, c'est pour Marie Kondo la clef du bonheur, mais aussi celle de sa fortune personnelle.

Histoire d'une jeune fille rangée

À 36 ans, la Japonaise Marie Kondo est devenue une des personnes les plus médiatisées en étant reconnue dans le monde entier comme la reine mondiale du rangement. Son éditeur fait courir la légende selon laquelle, à l'âge de 5 ans, Marie était déjà fan des magazines de ménage japonais. Adolescente, elle étudie l'art du rangement et du nettoyage avec l'envie de bouleverser la tradition.

À 19 ans, alors qu'elle est étudiante à l'Université chrétienne des femmes de Tokyo, elle commence une activité de conseil en rangement. En 2010, ce petit bout de femme d'un mètre quarante est repéré par l'éditeur Tomohiro Takahashi. Il flaire la bonne affaire. Un an plus tard, elle publie La Magie du rangement et son mantra "La vie ne commence vraiment que lorsqu'on a remis de l'ordre chez soi" rencontre un immense succès au Japon. Depuis, le livre a été traduit en 35 langues et s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Il a valu à son auteur d'être nommée parmi les 10 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time en 2015.

La "zenitude" personnifiée

La méthode KonMari impose de suivre un rituel zen pour atteindre un niveau de relaxation optimal tout en mettant de l'ordre. Un des fameux trucs l'ayant rendue célèbre consiste à prendre chacun de vos objets dans vos mains en vous demandant s'il vous procure "une étincelle de bonheur". Si la réponse est non, vous devez vous débarrasser de l'objet, non sans l'avoir salué et remercié pour ses bons et loyaux services.

Selon Marie Kondo, chaque objet est paré d'énergie positive ou négative. De nombreux adeptes considèrent la méthode KonMari comme un art de vivre. Pour la grande prêtresse, suivre ses instructions permettrait de renforcer votre confiance en votre capacité à prendre des décisions et donc plus largement, votre confiance en vous. Une autre vertu serait d'apprendre à vous détacher du passé et de l'angoisse de l'avenir.

Une machine à cash qui fait des miracles

Si une des devises de Marie Kondo est "Moins, c'est mieux", elle ne concerne pas ses finances. En 2012, la jeune femme a épousé Takumi Kawhara, un simple assistant commercial. Il est aujourd'hui le président de leur entreprise commune, la KonMari Media INC. Toute personne souhaitant obtenir une certification officielle doit, après avoir montré patte blanche, verser 2.000 dollars pour un séminaire de quelques jours (billet d'avion et logement non compris). Les consultants certifiés sont classés par niveau: plus vous dépensez pour les formations, plus vous êtes légitime pour enseigner la méthode. En France, il existe seulement 9 coachs reconnus par Marie. La jeune femme s'est récemment attiré les foudres des médias en ouvrant sa propre boutique en ligne d'objets. Elle assume parfaitement la contradiction souhaitant que d'un côté on vide sa maison pour la remplir, de l'autre avec de nouveaux objets qu'elle a adoubés. La fortune du couple n'a rien de minimaliste puisqu'elle s'élève à 8 millions de dollars.

Héroïne d'une série sur Netflix En 2019, Netflix a lancé la série documentaire Tidying Up with Marie Kondo dans laquelle la fée du rangement vient au secours de couples américains quelque peu désordonnés. Elle leur apprend non seulement à rouler leurs habits en forme de sushis, mais aussi à réorganiser leur vie intérieure. Un peu comme notre Super Nanny vient calmer les enfants désobéissants, Marie les incite à se séparer des objets ne leur apportant pas la joie. Aux États-Unis et en Angleterre, la série a eu un effet bénéfique sur les recycleries et autres Emmaüs locaux qui ont vu leurs dons augmenter considérablement. Quant aux féministes, elles déplorent le manque d'investissement des hommes dans la fameuse méthode KonMari.

À lire aussi:

Disney+ lance Star pour concurrencer Netflix

Jeux Olympiques 2021 à Tokyo: où en est-on?