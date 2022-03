Louez la villa paradisiaque éco-responsable du prince jardinier à Comporta au Portugal

Posez vos valises dans la villa paradisiaque du prince Louis-Albert De Broglie crédit photo : Capture d’écran Instagram @atelierprincejardinier

Louis-Albert de Broglie fut banquier avant de se muer en entrepreneur–jardinier-écolo. Ces dernières années, le prince jardinier a investi tout son temps à encourager un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Depuis 2010, il est propriétaire de la Villa Cacela à Comporta. Dans ce lieu idyllique qu’il est possible de louer, il a fait une magnifique démonstration de son art de vivre.

Un prince pas comme les autres

Fils du prince Jean de Broglie, le ministre du général de Gaulle, et petit neveu du duc Louis-Victor de Broglie, lauréat du prix Nobel de physique à 37 ans, Louis-Albert de Broglie est un aristocrate des temps modernes.

Né en 1963, il fut d’abord banquier avant de se muer en entrepreneur-éditeur-jardinier écolo. En 1992, il abandonne la City de Londres pour racheter le château de la Bourdaisière en Touraine , qu’il transforme en hôtel et en lieu d’expérimentation dédié à la nature. Dès 1992, il rassemble et plante une collection de tomates. Très vite élu Conservatoire national de la Tomate, le château de la Bourdaisière est le paradis de ce fruit. Sept cents espèces y sont cultivées et une fête de la tomate y est célébrée une fois par an. C’est cette passion pour la botanique et la nature qui valut à Albert de Broglie le surnom de Prince Jardinier.

Le Prince Jardinier, plus qu’un surnom, l’emblème d’une marque

Le prince n’est pas du style à s’endormir sur ses lauriers. En 2001, il rachète le cabinet de curiosité Deyrolle situé rue du Bac à Paris. Fondé en 1831, ce haut lieu de la taxidermie périclitait. Tout en entreprenant de grands travaux de rénovation, Louis-Albert de Broglie affiche sa volonté de perpétuer l‘esprit de ce lieu magique et de reconstituer cette immense arche de Noé: oiseaux de toute beauté, fauves somptueux et mammifères de tous les continents viennent repeupler les salons de cette galerie unique au monde.

Il y crée aussi un espace consacré à la vente de sa marque Le Prince Jardinier. Celle-ci a pour vocation de promouvoir le travail des acteurs de l‘excellence de nos territoires: des jus et produits issus du terroir, des graines, des instruments, des livres, des tissus et des services de tables, du mobilier… tout ce qui est inspiré par la nature. Le blason inspiré des armes de la maison de Broglie orne avec grâce les produits du Prince Jardinier.

La Villa Cacela, un coin de paradis sous le soleil du Portugal

En 2010, le prince a le coup de foudre pour une villa à vendre dans le village de Comporta au Portugal. Il l’achète en trois jours et depuis, il ne cesse de la modifier et de la décorer. Car Louis-Albert de Broglie est aussi un artiste au goût sûr.

Chaque pièce de la maison dégage une ambiance particulière. On y trouve des bibelots, des coquillages et des céramiques dénichées par le prince lors de ses longues marches et visites de la région. Cet art de la récupération est à l’image de sa philosophie de vie, ne jamais prendre plus au monde que ce dont on a besoin. À une heure de Lisbonne, Comporta offre un refuge composé de plages, de dunes et de forêts de pins, un écosystème paradisiaque sur lequel règne avec bienveillance Louis-Albert de Broglie, dénommé aussi l’happy-culteur. Cet endroit de rêve avec sa piscine, ses trois chambres de luxe, sa vue imprenable et son charme exceptionnel est à louer. Il faut compter entre 7.000 et 15.000 euros la semaine selon la saison.

Louer des maisons de luxe en Europe Grâce à des années d‘expérience et des centaines de retours de clients satisfaits, Le Collectionist est un site de location de villas de luxe qui a pu construire une véritable relation de confiance avec les propriétaires. Cela lui permet de pousser les portes de maisons secrètes pour les proposer en exclusivité. De la Villa Roze à Hendaye , louée entre 10.000 et 15.000 euros la semaine, à la Villa Antonella à Ibiza , disponible pour 19.000 à 30.000 euros la semaine, Le Collectionist sélectionne des lieux sans défaut et vous offre beauté et luxe. Créé en 2007, Villanovo est aussi un spécialiste européen de la location de maisons de vacances extraordinaires et de villas de luxe. Que ce soit la Villa Constantine sur la côte amalfitaine au sud de Naples, louée entre 7.500 et 9.000 euros la semaine, ou le Chalet No dans les Alpes suisses, loué entre 27.000 et 90.000 euros les 6 jours, vous aurez la certitude de trouver un endroit de rêve.

