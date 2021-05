Les vignerons s'unissent pour soutenir les restaurateurs

Avec la crise de la Covid-19, de très nombreux restaurants sont en grande difficulté. crédit photo : Shutterstock

Avec la crise de la Covid-19, de nombreux restaurants sont en grande difficulté. Ils sont 220.000 à avoir fermé leurs portes pendant de très nombreux mois, avec, souvent, des conséquences économiques et humaines désastreuses. Pour leur venir en aide, des vignerons ont lancé une opération de solidarité.

Les vignerons au secours des restaurateurs

Depuis plus d'un an, en raison de la crise sanitaire, notre économie est soumise à très rude épreuve. De nombreux secteurs sont particulièrement touchés et fragilisés, notamment les restaurateurs. Depuis le début de la pandémie, ils auront fermé leur porte 9 mois durant. Ils peuvent, depuis le 19 mai, entrouvrir leurs terrasses, et devront attendre le 9 juin pour recevoir à nouveau des clients dans leurs salles. Un coup dur pour une filière qui symbolise l'art de vivre à la française et dont les grands chefs font rayonner partout dans le monde le fameux «repas gastronomique des Français», classé en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco.

Lors du premier confinement, de nombreux chefs s'étaient mobilisés en faveur des soignants en leur préparant gratuitement des repas. Désormais nos restaurants ont besoin d'aide. Et ce sont les vignerons qui leur tendent maintenant la main.

Une initiative née en Provence

C'est d'abord le domaine de la Navicelle, en Côtes de Provence, qui a eu l'idée de créer un fonds de solidarité pour aider les restaurateurs en difficulté. Celui-ci est alimenté par une partie du produit de la vente de deux de leurs cuvées «Jeux de Quilles» et «En goguette». Rapidement, l'agence de communication Force 4, spécialisé dans le secteur du vin et de la gastronomie, vient en renfort avec l'idée d'étendre l'opération à un plus grand nombre de domaine, avec le soutien de l'Association Française des Maîtres Restaurateurs (AFMR) qui récolte les fonds via son fonds de dotation Hésiode, pour accompagner, lors de leurs réouvertures les restaurateurs dans leurs démarches de développement durable de leur restaurant.

Repérez les pastilles

La récolte des fonds se fait en fonction des choix des domaines partenaires, de 0,20 à 1 euros par bouteille, sur une cuvée particulière ou sur une gamme plus étendue... chaque vigneron partenaire fait selon ses possibilités. Force 4 leur fournit des pastilles estampillées «Solidarité-Restaurateurs», que les vignerons collent sur leurs bouteilles, qui sont ensuite vendues soit au domaine, soit sur Internet, chez les cavistes ou en grande distribution. Si vous souhaitez ainsi participez à cet élan de générosité et de solidarité, vous n'avez qu'à repérer dans les rayons de vins les bouteilles arborant cette étiquette, et les acheter. Aujourd'hui, une soixantaine domaines participent à l'opération, qui portent pour le moment sur plus de 450.000 bouteilles. On compte notamment des domaines connus comme Chapoutier ; la maison Louis Jadot, la cave de Tain, Joseph Mellot ; Louis Latour, Bouvet Ladubay, Sainte Roseline, et bien d'autres. Cette opération va durer tout au long de 2021. Elle a pour objectif de récolter un million d'euros.

