Les sneakers Nike battent tous les records

Depuis quelques années, les sneakers s’adjugent à prix d’or lors de ventes aux enchères. C’est notamment le cas des baskets Nike. Elles battent régulièrement de nouveaux records. Objets de collection mais aussi de spéculation, les chaussures de sport constituent désormais un véritable business.

Louis Vuitton: Les Nike Air Force 1 imaginées par Virgil Abloh s’arrachent chez Sotheby’s

Pour élargir - et rajeunir- leur clientèle, les grands noms du luxe s’associent régulièrement à des marques de sport ou de streetwear. Début 2022, les 200 paires imaginées par Virgil Abloh à l’occasion du quarantième anniversaire du modèle Air Force 1 ont totalisé 25,3 millions de dollars (environ 23 millions d’euros) lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s.

Les baskets aux couleurs marron, blanc et crème reprenant les célèbres motifs à damier de Louis Vuitton , habillées de la non moins célèbre virgule de Nike, avaient été dévoilées en juin 2021, lors de la présentation de la collection printemps été de la marque, quelques mois avant la disparition de son directeur artistique. Elles ont atteint une moyenne de 100.000 dollars. La paire la plus chère, une taille 5 (36 européen) a été adjugée 352.800 dollars (320.000 euros). Sotheby’s misait sur une fourchette comprise entre 5.000 et 15.000 dollars la paire.

Cette vente a réuni un nombre record d’enchérisseurs, avec trois quarts de nouveaux participants. La moitié des personnes présentes étaient âgées de moins de 40 ans. «La vente record d‘aujourd’hui, avec une participation globale jamais vue, témoigne du legs de Virgil Abloh comme l’un des artistes et des designers les plus visionnaires de sa génération, dont l’impact et l’influence mondiale sont toujours bien palpables», a souligné Charles F. Stewart, le PDG de la maison d’enchères. La somme récoltée sera reversée au Virgil Abloh Scholarship Fund, destiné à financer le cursus d’étudiants Noirs, Afro-américains et Africains au talent prometteur.

Les Nike Air Yeezy 1 pulvérisent tous les records

Au printemps 2021, une paire de Nike Air Yeezy 1 a été vendue 1,8 million de dollars, soit près de 1,5 million d’euros, chez Sotheby’s. C’est devenu la paire de baskets la plus chère jamais adjugée aux enchères. Il s’agit de la toute première paire de Yeezy, portées par Kanye West lors de la cérémonie des Grammy Awards en 2008. Estimées à 1 million de dollars, elles ont été acquises par Rares, une plateforme permettant à chacun d’acheter des «actions» d’une paire de sneakers, comme on le ferait pour une entreprise cotée en bourse. Selon les analystes de la société financière Cowen, le marché mondial de la revente de baskets de collection pourrait peser 30 milliards de dollars d’ici à 2030.

Une paire de Air Jordan 1 vendues 615.000 dollars en 2020

Le précédent record de vente était détenu par une paire Air Jordan 1, adjugées 615.000 dollars (près de 510.000 euros) lors d’une vente organisée par Christie’s en août 2020. Les chaussures avaient été portées par Michael Jordan lors d’un match mythique en 1985. Fraichement désigné «Rookie» (meilleur jeune joueur de NBA) de l’année, le basketteur avait participé à une tournée européenne avec son club, et joué lors d’un match d’exhibition entre Trieste et Juve Caserta. Il avait foulé le terrain avec une paire unique aux couleurs orange et noir du club triestin, confectionnées pour l’occasion. Le basketteur avait sauté pour dunker, faisant voler en éclats le plexiglas du panier. Un morceau de plastique reste d’ailleurs fiché dans la semelle de la chaussure!

Près de 1,5 million de dollars pour une paire de Nike Air Ship

Michael Jordan fait décidément le bonheur des maisons d’enchères! En octobre 2021, une paire ayant appartenu à la superstar de la NBA a été adjugée pour la somme astronomique de 1,472 million de dollars lors d’une vente organisée par Christie’s à Las Vegas. Les Nike Air Ship sont antérieures aux premières Air Jordan. Habillées de rouge et de blanc, elles avaient été portées par la légende du basket en 1984 lors du cinquième match de sa première saison avec les Chicago Bulls.

Les «Moon Shoe» de 1972 s’envolent lors d’une vente aux enchères

Parmi les autres sneakers Nike ayant atteint des sommes colossales figure une paire de «Moon Shoe» adjugée 437.500 dollars chez Sotheby’s en 2019. Ce modèle mythique, conçu pour les athlètes des JO de 1972, est l’un des tout premiers produits par la marque. Officiellement baptisé «Nike Waffle Racing Flat», il disposait d’une adhérence accrue grâce aux crampons placés sur la semelle. Son surnom de «Moon Shoe» lui vient des empreintes laissées dans le sol par les crampons, au même titre que les bottes des astronautes américains sur la Lune trois ans plus tôt.

Nike dévoile une paire de sneakers aux couleurs de Bart Simpson Dernière création de la marque à la virgule, les SB Dunk Low «Bart Simpson» sont conçues en cuir jaune, en référence aux habitants de Springfield. Des motifs en daim rouge et une semelle bleue rappellent la couleur des vêtements de Bart. La semelle intérieure vert vif est un clin d’œil au skateboard du jeune garçon. Le géant américain n’a pas précisé la date de sortie, mais on sait en revanche que leur prix devrait avoisiner 100 euros. Avant Bart, Homer et Marge avaient eux aussi eu droit à leur paire dédiée. Les baskets Simpson s’échangeraient pour plus de 1.000 euros sur le site de revente StockX.

