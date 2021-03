Les plantes adaptogènes soignent les effets de la crise

Les plantes adaptogènes augmentent la capacité de l'organisme à résister et à s'adapter à tous types d'aléas physiques, environnementaux ou émotionnels. crédit photo : Shutterstock

De nombreuses plantes pour répondre à différents besoins

Ashwagandha, rhodiola, reishi, brahmi... connues depuis de nombreuses années, ces plantes dites adaptogènes auraient des vertus incroyables. Elles augmenteraient la capacité de l'organisme à résister et à s'adapter à tous types d'aléas physiques, environnementaux ou émotionnels. Elles participeraient à la lutte contre le stress oxydatif dû aux agressions diverses: UV, pollution, tabagisme.

Derrière ces plantes très exotiques se cache un marché très juteux: celui des remèdes anti-stress naturels. Ces super extraits végétaux peuvent prendre la forme de racines (rhodolia, ginseng) ou des champignons comme le reishi. En tout, il existerait 10, 20, voire 30 plantes adaptogènes, selon les différentes classifications des spécialistes.

Les plantes adaptogènes s'adaptent au type de stress

Le terme adaptogène désigne la capacité d'adaptation au stress subit par l'organisme. Concrètement, la même plante peut donner de l'énergie à un corps à bout de souffle le matin et l'aider à se reposer le soir.

Chaque plante à un mode de fonctionnement unique, mais toutes aident le système nerveux à s'autoréguler. Le reishi, par exemple, comprend 200 principes actifs contenus, faisant de ce «champignon de l'immortalité», un remède utilisé depuis deux mille ans par la médecine chinoise.

Les plantes adaptogènes sont devenues ultra tendance outre-Atlantique avec la mouvance healthy. Notamment sous forme de poudre, à glisser dans les smoothies quotidiens. Gwyneth Paltrow, fan de la première heure, a converti Hollywood. Aujourd'hui, les recettes fleurissent sur les réseaux sociaux.

Des marques françaises se lancent sur ce marché juteux

Une startup française, Hygée, du nom de la déesse de la médecine préventive, développe depuis des mois avec son équipe scientifique des poudres adaptogènes. Ces produits entièrement naturels et issus de l'Agriculture Biologique, se présentent sous forme de poudres à incorporer à vos rituels quotidiens: café, thé, jus, smoothie, bol petit déjeuner...

Hygée propose ainsi un «shot» d'anti-oxydants et de vitamines pour un teint et des cheveux lumineux, à base de baies de Goji et d'Amla, ou un remède énergétique pour recharger ses batteries et stimuler les performances intellectuelles. Ses principes actifs sont à base de Ginseng et de Maca.

Chacune des formules respecte la même construction: des adaptogènes concentrés en actifs pour l'effet recherché, accompagnés d'une base riche en antioxydants et en prébiotiques pour la soutenir.