Les piscines, plus tendance que jamais en France

Le marché de la piscine en France connaît un regain d'intérêt depuis la crise de la Covid-19. Les constructions se multiplient et les prix augmentent. Un point non négligeable tant les frais d'entretien de ce type d'équipement à l'année peuvent s'avérer importants selon la taille du bassin.

Piscines: un marché en plein boom

La France, second marché mondial... de la piscine derrière les États-Unis. C'est le constat dressé par la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Un secteur des plus dynamiques depuis la crise du coronavirus. En 2020, 197.000 particuliers ont fait construire une piscine dans leur résidence, soit une hausse de 28% par rapport à 2019. Les commandes sur le seul mois d'août 2020 ont augmenté de 98% par rapport à l'an passé et la tendance semble se poursuivre en 2021.

Cela renforce la hausse des prix de ces installations où les matériaux et les artisans se font de plus en plus rares, tant les carnets de commandes se remplissent vite. Les prix pourraient ainsi bondir de 10% au cours de l'année pour des piscines dont le prix moyen est aujourd'hui estimé à 24.000 euros pour une superficie de 20-25 mètres carrés.

Installer une piscine: un travail de professionnels

Avant d'investir, encore faut-il déterminer le type que l'on souhaite: piscine enterrée ou hors-sol. Dans le premier cas, si la surface se situe entre 10 et 100 mètres carrés, les propriétaires devront déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie. Au-delà de 100 mètres carrés, ils auront besoin d'un permis de construire.

L'idéal est de passer par un professionnel qui se chargera de réaliser le traçage de la piscine, le terrassement, la pose de la structure, des skimmers, des revêtements et s'occupera du raccordement électrique et des remblaiements. Les piscines hors-sol en bois ou en acier se présentent soit en kit à monter en assemblant des panneaux modulaires rigides en béton armé pour former la structure du bassin, soit en parpaings que l'on pose un à un pour monter les parois. La structure est ensuite renforcée par des piliers en béton.

Des frais annexes importants

Avant tout achat, il est bon de penser aux frais annexes. Les propriétaires doivent prévoir près de 250 euros pour l'hivernage par un pisciniste à chaque début et fin de saison. Autre information essentielle: le changement, tous les dix ans, du liner qui assure l'étanchéité du bassin. Une opération dont le coût est estimé à 1.500 euros. Sans oublier le budget eau et son traitement. Ainsi, pour une piscine de 48 mètres carrés utilisée 5,5 mois par an de mai à octobre, la facture atteindra, selon les données du pisciniste Ibiza, entre 650 et 930 euros tous les ans.

Ces piscines d'architectes les plus célèbres Plus qu'un simple équipement de loisir, certaines piscines relèvent de l'œuvre d'art. C'est le cas par exemple des Bains des Docks, une piscine publique, construite au Havre par Jean Nouvel, inspirée des piscines naturelles creusées dans la masse. Aux États-Unis, James Turrell a réalisé en 2008 une Baker Pool jouant sur la perception de la lumière avec un éclairage led pour le sous-sol. Enfin, en Provence, le patio de la Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence, possède un grand bassin en mosaïque, Les Poissons, imaginé par le sculpteur et graveur Georges Braque en 1963.

