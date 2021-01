Les montres préférées des Français en 2020

Watchfinder, spécialiste de la montre d'occasion, vient de dévoiler le palmarès annuel des modèles les plus populaires. crédit photo : Portal Satova/Shutterstock / Portal Satova

L'horlogerie haut de gamme intéresse toujours autant les Français. C'est le bilan tiré d'une étude menée par Watchfinder, spécialiste de la montre de seconde main, à partir des recherches Google des internautes en quête d'un garde-temps de luxe. Si les Rolex figurent toujours en tête des recherches, les Patek Philippe et les TAG Heuer ne sont pas loin dans le cœur des Français.

Rolex, roi des montres

Watchfinder, le spécialiste de la montre de seconde main s'est lancé dans une étude exhaustive. Examiner de septembre 2019 à septembre 2020, les demandes Google des internautes en matière de montre de luxe. 60 millions de recherches portant sur près de 2.000 marques différentes dans le monde ont été passés en revue.

Au top du palmarès, trône la marque à la couronne. Rolex, domine le podium avec 5,1 millions de recherches sur un an dans le monde, soit 430.000 par mois. En France, elle arrive aussi en tête avec 1,7 million de recherches dans l'année.

Parmi les modèles plébiscités, on retrouve la Submariner. Ce modèle historique, créé en 1953 incarne le lien entre la plongée et la marque Rolex. Un tout nouveau modèle, la Oyster 41 mm, en vente pour 7.650 euros a d'ailleurs été lancé durant l'année 2020. Le modèle est composé d'un cadrant noir élégant, d'acier Oystersteel pour résister à la corrosion et d'un élégant bracelet. Cette recette fonctionne toujours, plus de 70 ans après. Certaines montres dépassent les 35.000 euros. Viennent ensuite la Daytona de 1969, la Datejust de 1945 ou encore l'Oyster Perpetual.

Patek Philippe et TAG Heuer, toujours dans la course

Les deux autres marques plébiscitées par les amateurs français de garde-temps de luxe sont les Patek Philippe et TAG Heuer. Pour la première marque, le Nautilus figure parmi les modèles les plus désirés. Lancé en 1976, la Nautilus avec son cadran inspiré d'un hublot incarne l'élégance sportive. Le bijou se décline sous différents styles: or, rose, gris, bicolore... Selon les modèles, les prix peuvent aller de 27.000 euros pour une Patek Philippe Nautilus 5711-1A-010 en acier à plus de 411.000 euros pour une Patek Philippe Nautilus 5719 entièrement sertie de diamants.

Pour la seconde, la légendaire Monaco de chez Tag Heuer guette les internautes. Lancé en 1969, elle reste associée à Steve McQueen qui la porte dans le film Le Mans sur les 24 h du Mans. 2020 a d'ailleurs été l'occasion pour la marque de sortir un tout nouveau chronographe Monaco avec un élégant cadran noir et un indicateur permanent des secondes, vendu 6.400 euros. Là encore, on trouve des modèles dépassant les 10.000 euros.

Montres de luxe: un marché solide

En matière de montres de luxe, le marché français demeure très dynamique. Les ventes en France augmentent de 2% en 2019 avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros, selon les données de Francéclat, le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table.

L'Hexagone contribue d'ailleurs activement au renouveau du marché des montres haut de gamme à l'échelle internationale. La production de montres françaises a augmenté de 9% en 2019, pour un chiffre d'affaires de 349 millions d'euros.