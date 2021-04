Un nouveau petit paradis pour milliardaires va voir le jour sur la très exclusive Iles Saint-Marguerite, en face de Cannes. crédit photo : Shutterstock

Le Grand Jardin, l'unique propriété privée construite au cœur de l'île Sainte Marguerite, la plus grande des deux îles de Lérins, au large de Cannes, change de main. Le projet des acquéreurs est d'en faire un petit paradis pour milliardaires.

Les Iles de Lérins

C'est un petit coin de paradis comme il n'en existe plus beaucoup sur la Côte d'Azur! Les Iles de Lérins au large de Cannes, forment un petit archipel composé de deux grandes îles: au nord, Sainte-Marguerite, la plus étendue, célèbre pour son fort qui aurait abrité l'Homme au masque de fer, et au sud, Saint-Honorat, plus petite, connue pour son monastère. Depuis plus de 1600 ans, ce bout de terre de 40 hectares préserve sa vocation monastique. Les seuls «vrais» habitants de l'île sont une vingtaine de moines cisterciens. Ils font vivre l'abbaye de Lérins en produisant des vins et des liqueurs, leur principale activité depuis le Moyen-Âge, grâce aux huit hectares de vignes qui occupent le centre de l'île. Ils réalisent eux-mêmes toutes les étapes de production: vendanges, vinification, élevage, vieillissement, mise en bouteille.

Une île sous haute protection

L'ensemble est protégé de façon très stricte. La mairie de Cannes surveille de près le moindre projet le concernant. Pourtant, le Grand Jardin, l'unique propriété privée construite au cœur de l'île Sainte Marguerite est devenu la propriété du groupe hôtelier de luxe Ultima Capital SA. La propriété existante est composée d'un vaste espace vert nommé le Jardin du Roi où s'élève la Maison du Gouverneur, la Maison des Métayers et La Tour. Le tout est protégé par un mur d'enceinte édifié sur les ordres du cardinal de Richelieu. L'ensemble aurait été construit entre le XIIe et le XVIIe siècle et n'a eu que des propriétaires historiques, des moines de Lérins au Roi de France, Louis le XIVe, en passant par le Duc de Guise ou le Gouverneur de Provence mais aussi le maire de Marseille, après la Révolution.

Un hôtel de luxe en projet

Ultima prévoit de redonner à la propriété son «lustre d'antan» et de dynamiser l'activité économique de l'île par la mise en exploitation future de la propriété. Une fois la rénovation terminée, l'ensemble de la propriété proposera une douzaine de chambres, auxquelles s'ajoutent les dépendances, les jardins et la piscine. Un bateau, un cinéma en plein-air et une clinique de soins compléteront la gamme des services proposés par Ultima Collection à qui sera confiée l'exploitation. Outre une mise en exploitation attendue pour 2021, la propriété accueillera des évènements privés exceptionnels en marge des manifestations les plus iconiques de la Croisette comme le Festival de Cannes et le Mipim.