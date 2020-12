Les baskets écoresponsables, branchées et écolo

Du sport au luxe, les marques se transforment et les chaussures deviennent écoresponsables crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Les baskets sont un accessoire de mode incontournable depuis des décennies. Mais elles font souvent fait parler d'elles pour de mauvaises raisons (travail des enfants, matériaux utilisés). Prise de conscience écologique oblige, l'industrie de la mode se verdit, et les baskets avec. L'éthique, c'est chic.

Les baskets, un vrai problème

Conditions de travail dans les usines, travail des enfants, mauvaise qualité des matières premières utilisées... la mode est l'une des industries les plus polluantes, réduisant sans relâche les coûts de production pour de plus grosses marges. Les baskets sont au sommet de la pyramide des objets polluants, symboles d'une époque, et impossibles à recycler. Toutefois, une transition vers plus d'écologie, des matériaux réutilisés, des matières biologiques et des procédés de fabrication plus verts semble se profiler.

Les sportives

Les grandes marques de sportswear ont pris la question des baskets écoresponsables très au sérieux. Nike, très décriée dans les années 1990 pour le travail des mineurs, propose désormais plusieurs modèles à base de matières recyclées, comme la Air VaporMax 2020 Flyknit à 225 euros. Adidas s'engage depuis 2015 dans le nettoyage des océans. Un partenariat avec l'organisation Parley for the Oceans a permis la création du modèle Ultraboost 20 PrimeBlue (180 euros), fabriqué en plastique récolté sur les littoraux. Du côté français, le Coq Sportif a lancé Gaia, une basket blanche immaculée en coton, cuir végétal et liège (115 euros).

Les chics

Les créateurs de mode les plus en vogue se lancent aussi dans la démarche écologique. Pionnière sur le sujet, la marque Stella McCartney recycle des déchets plastiques pour créer son modèle multicolore à semelles compensées Loop (395 euros).

Gucci se prend aussi au jeu, et a créé Gucci Circular Lines, une branche spécialisée dans la production circulaire. Gucci Off the Grid, jaune ou noir, en est le premier modèle, à base de nylon provenant de chutes de tissus et de fils à coudre (550 euros).

Françaises et vegan

Pour allier éthique et écologie, certains créateurs choisissent le 100% vegan. Coton biologique, caoutchouc récolté de façon responsable, cuir de maïs, pulpe de bois... des matières naturelles ou recyclées, prélevées ou réutilisées consciencieusement. La marque française Veja propose plusieurs modèles fabriqués au Brésil, des sneakers Urca aux running Condor (135-145 euros), adoptées par Meghan Markle. Aussi créée par des Français, la marque Umòja fabrique ses chaussures vegan au Portugal, avec des matières premières en provenance d'Afrique. Cela donne des modèles colorés aux motifs originaux, à moins de 100 euros la paire.

