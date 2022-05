Les 5 plus beaux palaces de la capitale

Le label “palace” est une distinction attribuée aux hôtels 5 étoiles les plus prestigieux. crédit photo : Getty Images

Le label “palace” est une distinction attribuée aux hôtels 5 étoiles les plus prestigieux. 12 établissements de la capitale ont reçu ce précieux sésame. Ces derniers allient luxe et raffinement. Ils offrent un service haut de gamme et incarnent brillamment l’art de vivre à la française. Tour d’horizon des plus beaux palaces parisiens.

1. Le Four Seasons Hotel George V Paris

Reconnaissable à sa façade Art déco, le Four Seasons Hotel George V Paris offre un cadre idyllique, à quelques minutes de l’Arc de triomphe et des Champs-Élysées. Ses terrasses privées surplombant le “Triangle d’Or” permettent d’admirer les plus beaux monuments de la capitale, à commencer par la tour Eiffel. L’établissement séduit par sa décoration chic et feutrée. C’est l’un des rares hôtels de luxe à proposer trois restaurants étoilés: Le Cinq (trois étoiles à lui seul), Le George et L’Orangerie.

31, Avenue George V - 75008 Paris

Chambre supérieure à partir de 1.495 euros.

2. Le Meurice

Depuis 1835, le “joyau des palaces français” incarne l’art de vivre et le classicisme à la française. Installé rue de Rivoli, face au jardin des Tuileries, il plonge le visiteur dans un décor Louis XVI, auquel se mêlent des notes contemporaines. L’établissement a accueilli de nombreux artistes, à commencer par Salvator Dalí, qui a donné son nom au restaurant installé sous une toile monumentale de 145 mètres carrés. Le décor du Meurice Alain Ducasse, restaurant doublement étoilé au Guide Michelin, s’inspire quant à lui du Salon de la Paix du château de Versailles . Dégustez les créations du pâtissier Cédric Grolet avant de profiter d’un instant de détente absolue au Spa Valmont.

228 rue de Rivoli - 75001 Paris

Chambre classique simple à partir de 1.000 euros.

3. Le Plaza Athénée

Impossible de manquer les mythiques stores rouges qui ornent la façade du palace. Inauguré en 1913, l’établissement devient l’hôtel de la mode avec l’arrivée de Christian Dior avenue Montaigne en 1947. La série de portraits de mannequins et de grands couturiers exposée au rez-de-chaussée rappelle cet âge d’or. Immortalisé à de nombreuses reprises au cinéma, le Plaza Athénée propose 208 chambres meublées selon le style Régence ou Art déco. Le restaurant, repris par le chef Jean Imbert, vient de recevoir sa première étoile. Quant au spa Dior, c’est tout simplement l’un des plus beaux de la capitale.

25 avenue Montaigne - 75008 Paris

Chambre supérieure à partir de 1.500 euros.

4. Le Bristol

Le Bristol règne sur la rue du Faubourg Saint-Honoré depuis 1925. Outre son emplacement idéal, l’hôtel de luxe possède de nombreux atouts: un jardin verdoyant, des chambres et suites lumineuses et spacieuses à la décoration élégante, un restaurant 3 étoiles, Épicure, piloté par le chef Éric Fréchon, et une brasserie chic, le 114 Faubourg, elle aussi étoilée. Cerise sur le gâteau: l’incroyable piscine du sixième étage, qui offre une vue imprenable sur la tour Eiffel et les toits de Paris.

112 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Chambre supérieure à partir de 1.100 euros.

5. Le Royal Monceau Raffles Paris

Entièrement rénové par Philippe Starck en 2010, le Royal Monceau offre un intérieur moderne mais chaleureux. L’établissement est résolument tourné vers l’art contemporain: il accueille artistes, mécènes et professionnels au cœur du “Art district”, et dispose d’une collection d’œuvres réalisées par des artistes de renommée internationale. Côté restauration, les clients ont le choix entre une cuisine italienne étoilée, ou le premier restaurant du célèbre chef nippon Nobu Matsuhisa en France. Envie de vous détendre? Le spa Blend by Clarins est un espace immaculé de 1.500 mètres carrés où trône une piscine de 23 mètres de long. L’hôtel possède également son propre cinéma, le Katara, pour (re)découvrir les plus grands classiques du 7e art en dégustant du pop-corn caramélisé signé Pierre Hermé.

37 avenue Hoche - 75008 Paris

Chambre studio à partir de 1.550 euros.

