Les 5 nouveautés technologiques les plus étonnantes

La 54ème édition du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas s'est tenue virtuellement en janvier dernier. crédit photo : Shutterstock

La 54ème édition du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas s'est tenue en janvier dernier de manière virtuelle. Ce salon a été l'occasion pour les grandes marques high-tech de présenter leurs nouveautés. Cette grand-messe high-tech annuelle a donc révélé les tendances qui devraient entrer dans les foyers dans les mois à venir. Au cours du Salon, les marques d'électronique ont également présenté des prototypes pouvant déboucher sur des produits réels. Voici un aperçu des nouveautés annoncées. Certaines pourraient bientôt débarquer sur le marché.

Enroulable le smartphone du futur?

Les consommateurs ont à peine eu le temps de s'habituer aux smartphones à écran pliable qu'ils vont découvrir le smartphone enroulable. La marque chinoise TCL a présenté un modèle de smartphone enroulable capable de passer d'un format de 6,7 pouces à un format 7,8 pouces.

Toutefois, l'entreprise coréenne LG semble être à un niveau plus avancé. En révélant son prototype doté d'un écran enroulable, le «Rollable», LG a encore démontré sa capacité d'innover et de devancer les géants du secteur comme Samsung ou Apple. Au cours d'une courte vidéo LG a dévoilé un smartphone en position dépliée (au format paysage) permettant de réduire en à peine quelques secondes (sans qu'aucun pliage ne soit réalisé). Un peu comme si le smartphone pouvait se transformer en tablette en fonction des usages (et inversement). Même si aucune information officielle n'a filtré sur la technologie utilisée par l'appareil, les experts du marché pensent à la présence d'un mini-moteur pour alimenter le mécanisme de déroulement. Ils signalent qu'un tel système équipe déjà la première télévision enroulable de la marque. En effet, la «LG Signature OLED R» (60.000 euros), présentée lors du CES 2018, possède un écran de 65 pouces pouvant s'enrouler complètement dans son socle.

La TV transparente a fait sa première apparition

La marque LG ne s'est pas contentée de présenter son écran pour smartphone enroulable. Encore au stade de prototype selon LG Display, un nouveau modèle de téléviseur baptisé «Smart Bed» a également fait son apparition. Pouvant lui aussi complètement disparaître dans son socle, il est de plus transparent grâce à un panneau OLED de 55 pouces. Cette nouvelle version de télévision enroulable peut parfaitement s'intégrer au pied d'un lit. Toutefois, elle peut évidemment être installée n'importe où. Mieux encore, l'aspect transparent de l'écran permet de voir à travers même lorsque le téléviseur est allumé et qu'il diffuse des images. Si sa commercialisation pour le grand public n'est pas prévue dans l'immédiat, l'écran pourrait rapidement intéresser des clients dans le secteur de la publicité, en vue de l'intégrer dans des espaces publics. À l'instar des écrans transparents déjà fournis par LG en Chine, l'installation de tels téléviseurs dans les métros ou dans les avions pourrait se généraliser dans un avenir proche. Comme dans les métros de Pékin et de Shenzhen, ils remplaceraient favorablement les fenêtres affichant des informations sur le trafic et des actualités.

La télé console, au bonheur des gamers Toujours chez LG, l'annonce a également été faite du lancement, dès le second semestre 2021, d'une nouvelle gamme de télévisions possédant «Stadia». Grâce à cette intégration du service de cloud computing développé par Google, l'utilisateur n'aura plus qu'à prévoir une manette pour jouer directement à des jeux vidéo depuis sa télévision. Il s'agit là d'une première inédite dans le domaine des Smart TV. En fin d'année, LG intégrera probablement aussi «GeForce Now», un autre service de cloud computing.

Le robot-aspirateur intelligent

Devenus des incontournables pour maintenir la propreté de tout type de logements, les robots-aspirateurs se sont répandus dans de nombreux foyers ces dernières années. Ils sont commercialisés à tous les prix, pour tous les types de sol et avec une autonomie plus ou moins importante mais le marché ne semble nullement saturé.

Ainsi, Samsung a présenté au CES 2021 trois nouveaux robots grand public destinés à automatiser davantage les tâches quotidiennes. Le robot susceptible de débarquer rapidement sur le marché a été baptisé «JetBot 90 AI+», au prix de 1.500 euros. Il s'agit d'un aspirateur doté de technologies intelligentes lui permettant d'optimiser son parcours de nettoyage tout en tenant compte de son environnement. Il est équipé du système «LiDAR», un capteur 3D identique à celui utilisé sur certains véhicules. Ce laser permet au robot-aspirateur de détecter les obstacles et les murs pour les contourner. Cela lui garantit aussi de garder une distance de sécurité par rapport aux objets vulnérables. Le JetBot 90 AI+ est également équipé de caméras couplées à une application permettant de vérifier, à distance, si le nettoyage se déroule correctement. Tout accident en l'absence de l'utilisateur peut ainsi être facilement évité. Toutefois, sa capacité à capturer la poussière en suspension dans l'air en fait l'un des robots-aspirateurs les plus complets du marché. Mieux encore, au terme du cycle de nettoyage, le vidage s'effectue automatiquement lorsqu'il retourne vers sa base dans laquelle il déverse les saletés. Pour l'utilisateur, il ne restera qu'à remplacer tous les deux à trois mois le sac dans lequel celles-ci ont été recueillies. Par ailleurs, la caméra de sécurité intégrée permet de garder un œil permanent sur le domicile.

L'enceinte immersive, au bonheur des audiophiles

De son côté, Sony a profité du CES 2021 pour présenter de nouvelles enceintes équipées de la technologie «360 Reality Audio». Cette technologie permet à l'utilisateur de profiter d'un son qui l'enveloppe comme s'il était à un concert ou dans un studio d'enregistrement. Selon le fabricant japonais «Avec 360 Reality Audio, la musique est plus immersive et authentique que jamais».

D'après les spécialistes, il s'agit d'une sorte de technologie «Dolby Atmos» (format audio immersif déjà utilisé en home-cinema) pour la musique. Cela signifie que l'enceinte diffuse le son de manière horizontale et de manière verticale. En effet, l'enceinte «SRS-RA5000», au prix de 550 euros, est équipée de 3 haut-parleurs latéraux et de 3 haut-parleurs orientés vers le haut et d'un woofer pour remplir une pièce avec les vibrations des basses profondes. Cependant, pour profiter complétement de cette technologie, il est nécessaire de s'abonner à un service de musique compatible, à savoir: «Deezer Hifi» disposant du format audio FLAC ; «Nugs.net» possédant un répertoire de concerts live enregistrés de manière professionnelle ; «Tidal», le service de streaming musical à la demande.

Consume Electronic Show (CES) 2021: ces futures innovations