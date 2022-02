Léna Situations X Dior: un impact qui se chiffre en millions de dollars

Léna Mahfouf est l’une des influenceuses mode les plus suivies de France. crédit photo : Capture d’écran Instagram @lenamahfouf

À tout juste 24 ans, Léna Mahfouf, aka Léna Situations, est l’une des influenceuses mode les plus suivies de France. Forte de 3,5 millions d’abonnés sur Instagram et 2,15 millions sur YouTube, elle est courtisée par les plus grandes marques, à commencer par Dior avec qui elle multiplie les collaborations. Un pari gagnant: selon Launchmetrics, l’impact de la jeune femme se chiffrerait en millions de dollars.

Une influenceuse courtisée par le secteur du luxe

Léna Mahfouf compte aujourd’hui parmi les influenceuses mode les plus puissantes de la planète. Le prestigieux New York Times lui a consacré un portrait, elle a fait la une du magazine Elle , et figuré dans le palmarès Forbes des 30 personnalités françaises les plus influentes dans le secteur du cinéma et du divertissement.

Sa notoriété lui vaut d’être approchée par les marques de luxe. Isabel Marant, Jacquemus et Balmain l’ont invitée en front-row de leurs défilés lors de la Fashion Week, Miu Miu l’a emmenée à la Mostra de Venise en 2020, et Dior lui a ouvert les portes de ses ateliers et de ses défilés.

Léna Situations et Dior: la rencontre des générations

Le rapprochement entre Dior et Léna Mahfouf témoigne de l’intérêt porté par le secteur du luxe à la génération Z. La jeune et pétillante youtubeuse, «envoyée spéciale haute couture» de Vogue , s’est rendue dans les ateliers de Dior avenue Montaigne pour découvrir les secrets de fabrication de la collection automne-hiver 2020-2021. Dans la vidéo postée sur la chaîne YouTube de Vogue , on la voit même pousser la porte de Dior Héritage, l’entité dédiée aux archives, où sont conservées les plus belles pièces de collection de la célèbre maison.

Invitée de marque des défilés Dior printemps-été 2021 puis automne-hiver 2021-2022, organisé au musée Rodin le 5 juillet 2021, la jeune femme est également apparue derrière les fourneaux. En effet, pour fêter la sortie du sac Dior Saint-Honoré, qui rend hommage à ce quartier emblématique de la capitale, elle s’est invitée dans les cuisines de Cédric Grolet, dont c’est l’un des desserts signature, pour revisiter ce grand classique de la pâtisserie.

Léna Situations, influenceuse la plus puissante de 2021: un pari gagnant pour Dior

Tous ces événements, largement relayés sur les réseaux sociaux, relèvent d’une stratégie savamment orchestrée par la maison de haute couture. Un pari gagnant pour Dior, comme en témoignent les chiffres dévoilés par Launchmetrics. L’entreprise d’analyse de data a développé un algorithme, le Media Impact Value (MIV), permettant de «mesurer l’impact des placements et des mentions sur différentes plateformes dans le secteur de la mode, du luxe et des cosmétiques». Selon ses calculs, Léna Situations arrive en tête en 2021, avec un impact évalué à 4,72 millions de dollars rien que pour Dior.

L’influenceuse américaine Emma Chamberlain s’octroie la seconde place de ce classement avec un MIV estimé à 2,33 millions de dollars pour la maison Louis Vuitton. Suivent Xenia Adonts (2,13 millions de dollars pour Gucci), Léa Elui (1,76 million pour Givenchy), ou encore Leonie Hanne (1,2 million pour Balenciaga). L’Italienne Chiara Ferragni, suivie par 26 millions de personnes sur Instagram , et nommée influenceuse mode la plus puissante du monde par Forbes, aurait généré plus de 450.000 dollars pour Fendi.

Combien rapporte un post sponsorisé? C’est sur Instagram que les influenceurs sont les plus présents. Selon une étude menée par Intellifluence auprès de 1.250 influenceurs américains, canadiens et britanniques, un instagrammeur avec moins de 10.000 abonnés gagne en moyenne 193,74 dollars (165,31 euros) par post. La rémunération atteint 517,91 dollars (441,90 euros) pour un influenceur ayant entre 40.000 et 49.999 followers, puis 809 dollars (690,27 euros) entre 70.000 et 79.999 followers. La barre des 1.000 dollars est franchie une fois atteint les 80.000 abonnés. Un influenceur ayant entre 90.000 et 300.000 followers peut espérer gagner 1.221 dollars (1.041,80 euros) pour un post rémunéré.

