Léna Situations, Carole Receveur, Paola Locatelli… 9 influenceuses qui savent imposer leur style

À peine sorties de l’adolescence, mamans de plusieurs enfants ou entrepreneuses aguerries, ces femmes ont un point commun, elles sentent la mode. Mieux encore, elles savent inspirer des milliers de fans et leur montrer la voie en matière de looks, de déco ou de produits de beauté. Voici 8 influenceuses à suivre sur Instagram.

Noholita, la petite Bordelaise qui monte qui monte

En 2014, Camille lance son blog et se choisit un pseudo. C’est ainsi que Noholita accède au succès. Son but premier était de partager sa passion pour la mode, la déco et les produits de beauté. Très vite, sa page YouTube et son Instagram lui permettent de s’imposer comme l’une des plus grandes influenceuses françaises. Aujourd’hui, elle cumule plus d’un million de followers sur Instagram et fait un carton sur TikTok . Devenue businesswoman, la jeune femme a sorti son premier livre En harmonie , en octobre dernier. Elle raconte à ses fans son parcours exemplaire. Et comme elle n’arrête jamais, elle vient d’ouvrir un showroom à Paris où elle présente sa propre marque de maillots de bain.

Carole Receveur «parce qu’elle le vaut bien»

Depuis son enfance dans les années 1990, Caroline est passionnée par la mode. C’est donc naturellement qu’une fois son bac en poche, elle s’est dirigée vers le mannequinat. Depuis, sa carrière est en constante évolution. Tour à tour actrice de télé-réalité puis animatrice, elle lance en 2014 son blog pour partager ses conseils sur la mode et ses témoignages sur la beauté, les voyages, le bien-être et le sport. Caroline est une influenceuse devenue incontournable. Fondatrice des marques «Infuse Your Beauty» et «Wandertea», auteur du livre No Filter , égérie de L’Oréal Paris et de Braun, la It-girl inspire plus de 3 millions d’abonnés au quotidien.

Audrey Lombard, une vétérinaire au top

Il y a une quinzaine d’années, Audrey fut une des premières blogueuses à se faire remarquer grâce à sa personnalité hors du commun. Pour elle, tout commence en 2005, année où toute jeune vétérinaire, elle ouvre un blog auquel elle donne le nom de son chat «Sushi Pedro». En 2013, elle enflamme Instagram avec ses looks en noir et blanc et ses tenues léopard. Elle collabore avec de grandes marques comme Yves Saint Laurent, Chloé, Les Galeries Lafayette . Aujourd’hui, elle est à la tête d’une communauté de plus de 450.000 followers et 80% de ses tenues sont des articles offerts par les marques. Forte de son succès, elle a fondé la marque «AudreyLBD» qui propose des vêtements à son image.

Jodie, la passion du naturel

Jodie la petite Frenchie a su trouver un nom, un style et des partenaires mode. Avec 500.000 followers, elle est une personnalité très en vogue. Présente sur Instagram depuis 2013, elle a construit une communauté fidèle. De nombreuses marques ont été séduites par son charme naturel et son flair infaillible pour dénicher les dernières tendances. Guerlain, Garnier, Lancaster ou Sandro se sont attachés les bons soins de cette influenceuse qui sait créer des modes.

Paola Locatelli, l’enthousiasme de la jeunesse

Paola est devenue célèbre dès ses 12 ans grâce à des vidéos où elle mettait en scène avec humour ses tribulations d’adolescente. En 2017, elle a créé le buzz avec la vidéo «Avoir une sœur» qui a été vue plus de 5 millions de fois. Elle a ainsi été repérée par une agence d’influenceurs qui l’a mise en relation avec des marques. À seulement 17 ans, elle soutient déjà de nombreuses causes et est marraine de l’association Aïda, qui vient en aide aux jeunes touchés par le cancer. Devenue copine avec Rihanna, elle est aussi l’ambassadrice de la marque Puma.

Mayadorable, un côté bad girl

Cette jeune fille de 20 ans a deux faces. D’un côté, elle est Mayadorable avec ses photos de femme fatale, ses jolies tenues et son million de followers. Mais ce qui fait sa particularité, c’est son côté plus caché qui se dévoile sur son compte Mayadésagréable. Elle y montre ses bêtises, ses grimaces et ses copines chipies. Un côté Docteur Jekyll et Mr Hyde qui en fait un cas intéressant dans cet univers de l’influence un peu trop aseptisé.

Pauline Baly, la nouvelle B.B.

Souvent comparée à Brigitte Bardot par les Américains en raison de sa blondeur et de sa moue boudeuse, Pauline Baly est une star des réseaux sociaux. Née en 1994 dans le Nord de la France, la jeune femme a plus d’une corde à son arc. Mannequin malgré son mètre 66, actrice et musicienne, Pauline est l’une des influenceuses parisiennes à suivre absolument sur Instagram où elle compte 434.000 abonnés. Fan de talons hauts, elle n’hésite pas à se montrer assez dénudée. Son corps de danseuse se prête à toutes les fantaisies. Depuis 2019, elle compose de la musique électronique et se rêve musicienne à succès.

Garance Doré, un succès international

Née à Ajaccio, Garance Doré chérit ses origines méditerranéennes. En 2006, fraîchement débarquée à Paris, elle crée son blog «Atelier Doré» qui connaît un succès immédiat. Elle y parle style, féminité et beauté. Mais elle ne s’arrête pas là et s’envole pour Los Angeles à la conquête de l’Amérique. Pari réussi puisque Garance Doré est plus connue outre-Atlantique que certaines de nos actrices. Elle fait partie des influenceuses mode les plus suivies avec ses 700.000 abonnés sur Instagram. Laura Mercier l’a choisie comme ambassadrice de ses produits de maquillage. Garance montre une peau à l’apparence parfaite, sublimée par les produits de la marque. Enfin, cette croqueuse de style est l’auteur d’un best-seller, Love Style Life , qu’elle a illustré avec talent.

Lena Mahfouf, l’influenceuse star de l’année 2021 La célébrissime influenceuse Léna Mahfouf, alias Léna Situations, connaît un succès exponentiel. Après avoir collaboré avec des marques prestigieuses, avoir été interviewée par Vogue et avoir eu les honneurs de la couverture de Elle , l’influenceuse aux 3 millions d’abonnés sur Instagram a décroché l’année dernière un fabuleux contrat avec la maison Dior. L’algorithme de Launchmetrics l’a sacrée l’influenceuse la plus puissante du monde en 2021! Selon cet algorithme qui permet de «mesurer l’impact des placements et des mentions sur différentes plateformes dans le secteur de la mode, du luxe et des cosmétiques», Léna a généré à la maison Dior un MIV (Media Impact Value) de 4,72 millions de dollars. Ce record fait de l’influenceuse une star que les grandes marques n’ont pas fini de s’arracher.

