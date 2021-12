Galeries Lafayette: une piste de roller dance pour les fêtes

Venez vivre la magie de Disney aux Galeries Lafayette crédit photo : Getty images

Chaque année, les Galeries Lafayette enchantent petits et grands entre vitrines animées, décorations fastueuses et sapin de Noël géant. Cette année, le grand magasin du boulevard Haussmann va encore plus loin en installant une piste XXL de roller dance au 4e étage.

Le comeback des patins à roulettes

Les rollers quad (les patins à roulettes de notre enfance) font leur grand retour. Sur TikTok et Instagram , les roller girls s’en donnent à cœur joie.

À commencer par la Berlinoise Oumi Janta, suivie par 1 million de followers, que l’on a pu voir se déhancher chez Etam, Adidas ou Bottega Veneta. Façon randonnée, course ou danse, look disco 70s ou pop 80s, on adore!

Vous l’avez rêvé, les Galeries Lafayette l’ont fait!

Souvenez-vous des films ou séries où des adolescents glissaient sur la piste de patin à roulettes locale, inondée de lumière et de couleurs, éblouis par les reflets de la boule à facettes. Vous rêviez de chausser vos patins pour les rejoindre? Votre vœu a été exaucé! Pour les fêtes, les Galeries Lafayette font souffler un vent de liberté et de nostalgie en dévoilant une piste géante de roller dance.

Rendez-vous au quatrième étage du célèbre magasin du boulevard Hausmann pour vivre une expérience inédite! En collaboration avec Disney+ , Les Galeries Lafayette nous replongent en enfance: venez patiner sur vos airs Disney préférés, des grands classiques aux séries cultes. Les personnages iconiques de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars prendront également vie dans les vitrines, au milieu d’un village de Noël cosmique. Toutefois, comme dans Cendrillon, la magie n’est pas éternelle: vous avez jusqu’au 23 décembre! Après, il sera trop tard.

Du 1er au 23 décembre 2021

Du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 20h

À partir de 7 ans

Gratuit - Réservation en magasin via un QR Code

Créneaux de 30mn - Location de patins sur place

Galeries Lafayette - 4e étage

40 boulevard Haussmann 75009 PARIS

Où faire du patin à glace à Paris cet hiver? <p data-infobox-text=""> <b> La plus familiale: </b> pendant les fêtes, une patinoire de 500 mètres carrés vous accueille au cœur du <a data-cms-id="e0895b16add791272807c42b7b1a83fa" data-cms-type="news"> marché de Noël </a> des Tuileries. </p> <p data-infobox-text=""> <b> La plus vertigineuse: </b> à La Défense, la patinoire installée sur le toit de la Grande Arche vous permettra de profiter d’une vue imprenable sur la capitale, à 110 mètres de hauteur! </p> <p data-infobox-text=""> <b> La plus magique: </b> au village de Noël du Trocadéro, c’est la Dame de fer que vous pourrez admirer tout en virevoltant sur la glace. </p> <p data-infobox-text=""> <b> La plus luxueuse: </b> chaussez vos patins et offrez-vous une fin d’année inoubliable au <a data-cms-id="ebac95e79b78bf00a0b0788305280aaa" data-cms-type="news"> Plaza Athénée </a> où la légendaire patinoire a pris ses quartiers d’hiver au milieu de la cour intérieure. </p> La plus familiale: pendant les fêtes, une patinoire de 500 mètres carrés vous accueille au cœur du marché de Noël des Tuileries. La plus vertigineuse: à La Défense, la patinoire installée sur le toit de la Grande Arche vous permettra de profiter d’une vue imprenable sur la capitale, à 110 mètres de hauteur! La plus magique: au village de Noël du Trocadéro, c’est la Dame de fer que vous pourrez admirer tout en virevoltant sur la glace. La plus luxueuse: chaussez vos patins et offrez-vous une fin d’année inoubliable au Plaza Athénée où la légendaire patinoire a pris ses quartiers d’hiver au milieu de la cour intérieure.

