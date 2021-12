Lego, la petite brique qui plaît aux grands

Les petites briques séduisent de plus en plus d’adultes crédit photo : Capture d’écran Instagram @legofrance_official

Comme à chaque Noël, les Lego figureront en bonne place au pied du sapin. Incontournables et indémodables, les petites briques inventées par Ole Kirk Christiansen dans les années 50 séduisent toujours autant les enfants, mais également de plus en plus d’adultes. On les surnomme les Afols, ou « Adults fans of Lego ».

1 fan de Lego sur 5 est un adulte

Les Afols, ces adultes fans de Lego, représenteraient 20% des joueurs de la marque danoise. C’est plus que la proportion globale de jouets achetés par les adultes, qui est de 11%. Selon une enquête de l’institut YouGov publiée en août 2019, 45% des Afols ont entre 25 et 45 ans, et un sur deux est parent d’enfants de moins de 18 ans. Ces chiffres témoignent d’une tendance de fond: les joueurs d’hier, devenus adultes, reviennent aux Lego pour leur propre plaisir. En parallèle, Lego traverse les générations, et les parents d’aujourd’hui apprécient de transmettre leur passion de la petite brique à leurs enfants.

Lego: des gammes spécialement conçues pour les adultes

Au-delà des franchises transgénérationnelles comme Star Wars, Harry Potter ou plus récemment Super Mario qui séduisent petits et grands, Lego cible les adultes avec des gammes spécifiquement conçues pour eux. Architecture, Ideas, Technic ou encore Creator Expert sont des séries clairement identifiées pour les adultes. Ces sets contenant plusieurs milliers de pièces reproduisent des monuments (le Taj Mahal et ses 5.923 pièces, le Colisée de Rome et ses 9.036 pièces, les stades de Manchester United et du FC Barcelone) ou des véhicules de rêve comme la Porsche 911, une Lamborghini à l’échelle 1:8 ou la Bugatti Chiron. D’autres rendent hommage à des séries ou des films cultes comme Friends ou SOS Fantômes. Des pièces très esthétiques que l’on a plaisir à exposer dans son salon à titre de décoration.

Lego Ideas: associer les adultes via la cocréation

Pour aller plus loin, Lego associe ses fans adultes au processus créatif à travers le concept Lego Ideas. Tous les consommateurs peuvent soumettre leurs idées en créant un modèle qui n’existe pas à partir des briques et en publiant la photo sur le site internet. Si la création est plébiscitée par 10.000 internautes et validée par la marque, elle peut être produite et commercialisée dans le monde entier. C’est ainsi que la fusée Saturn V, composée de 1.969 pièces, a vu le jour pour les 50 ans du premier pas sur la Lune. Deux fans Français ont imaginé les sets de La cabane dans l’arbre et du Central Perk, lancé à l’occasion des 25 ans de Friends. On pourra bientôt reproduire le tableau Nuit Étoilée de Van Gogh avec plus de 1.500 briques grâce à un autre passionné de la marque.

5 sets à glisser sous le sapin

- AT-AT™ de Star Wars, 6.785 pièces (799,99 euros)- Le Titanic, 9.090 pièces (629,99 euros)- Le piano à queue, 3.662 pièces (349,99 euros)- La Station Spatiale Internationale, 864 pièces (69,99 euros)- Les appartements de Friends, 2048 pièces (159,99 euros)

