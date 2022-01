Le Slip Français, Maison Izard, Le Modeste… 7 marques made in France à shopper cet hiver

Les labels garants du «made in France»

﹘ Le label France Terre Textile garantit aux consommateurs que 75% des opérations de production ont été réalisées en France, tout en étant respectueuses de l’environnement. Il a été attribué à une centaine d’entreprises, dont la marque vosgienne Bleuforêt.

﹘ Plus exigeant, le label Entreprise du patrimoine vivant promeut les structures au savoir-faire artisanal et industriel d’excellence. Il a été créé par le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en 2006. L’atelier Joly, l’un des derniers fabricants de chaussettes et de pulls, en bénéficie, tout comme l’atelier Missègle.

﹘ Le label Origine France garantie , créé par l’association Pro France en 2010, peut être appliqué aux produits confectionnés en France (coupe, assemblage, finitions) dont au moins 50% du prix unitaire irrigue le territoire national.