Le Salon Marjolaine, le grand rendez-vous du bio à Paris. crédit photo : Getty Images

Durant neuf jours, du 5 au 13 novembre 2022, le Parc floral de Paris se transforme en plus grand marché bio de France. De l’alimentation à la beauté en passant par le tourisme, la mode ou la santé, pas moins de 450 exposants vous feront découvrir des produits alliant qualité, saveur et préservation de l’environnement. Un rendez-vous où consommer responsable se conjugue au quotidien, avec simplicité et convivialité.

Un rendez-vous historique, militant et sérieux

En 1976, une poignée de marginaux conscients des dérives de l’agriculture à grande échelle créait le Salon Marjolaine. À l’époque, ils étaient considérés comme une communauté de doux dingues. Aujourd’hui, ils apparaissent comme des pionniers et tout le monde s’accorde avec eux pour soutenir l’agriculture raisonnée.

La 46e édition du Salon Marjolaine n’est donc plus un phénomène marginal, mais bel et bien une manifestation qui répond aux exigences de notre société. Lieu de partage, d’échanges et de rencontres, le salon est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de l’agriculture biologique, de l’écologie, du développement durable et du bien-être au naturel. Chaque produit présenté par les 450 exposants est préalablement soumis à un Comité de sélection indépendant piloté par Nature & Progrès, une association de producteurs et de consommateurs qui s’attache à défendre la santé des femmes et des hommes et celle de la Terre. Résultat, Marjolaine révèle des talents authentiques et promeut de vraies initiatives et innovations.

Des conférences et des débats pour aider à avancer

Bien sûr, on vient à Marjolaine pour découvrir des producteurs et faire son marché. Mais le salon offre aussi la possibilité d’assister à des conférences. Durant 9 jours, à travers des projections, des tables rondes et des échanges, ce sont 9 thématiques fortes qui sont évoquées. État des lieux de la société, solutions de transition, modes de consommation, visions pour un avenir meilleur… Il y a forcément un sujet fort qui attirera votre attention.

En voici quelques-uns: le dimanche 9 novembre commencera à 11h30 par la projection d’un film intitulé La Fabrique des pandémies . S’enchaîneront ensuite des débats et des conférences sur l’émergence des maladies liées à l’amenuisement de la biodiversité. Le nucléaire, l’agriculture de demain, l’eau ou la sécurité alimentaire sont autant de thèmes qui seront abordés tout au long du salon. Le programme se terminera le dimanche 13 novembre sur un “Hymne au vivant”. Toute une journée pour s’émerveiller des beautés de la nature.

Pour apprendre et s’amuser à tous les âges

Des artisans passionnés seront sur le salon pour démontrer et partager leur savoir-faire. Ainsi, vous pourrez apprendre à faire votre propre lessive ou à décrypter les étiquettes des produits cosmétiques. Mais vous pourrez aussi vous amuser à concevoir une bougie, à graver du verre ou vous essayer à la broderie Sashiko, un art japonais minutieux. Pour les enfants de 5 à 10 ans, une chasse au trésor est organisée tous les jours. Ce parcours ludique enchaîne questions et découvertes. Cette année, le fil rouge de l’aventure sera un petit hérisson et ses péripéties. Pour y participer, pensez à retirer le road book Marjo’Kids à l’entrée du salon. Pour la première fois, un pavillon est entièrement dédié à l’enfance. Entrez dans le Pavillon 3 pour découvrir des pépites bios comme des jeux en bois, des doudous tout doux ou de délicieux smoothies sans aucun colorant.

Salon Marjolaine, Parc floral de Paris, billet à 10 euros pour une entrée achetée sur place, sans réservation préalable, 7 euros pour une entrée réservée ou payée en ligne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

