Le Prince Harry et Meghan Markle attendent un nouvel enfant

Le Duc et la Duchesse de Sussex viennent d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'ils attendent un nouvel enfant. crédit photo : Hadrian/Shutterstock / Hadrian

Meghan Markle, la femme du Prince Harry, est enceinte de leur second enfant. Ce dernier arrivera en 8ème position dans l'ordre de succession à la couronne royale. L'annonce tombe quelques jours seulement après une rude bataille judiciaire gagnée par l'actrice contre une partie de la presse britannique sur le respect de sa vie privée.

Harry et Megan, à nouveau parents

C'est un drôle de cadeau de la Saint Valentin qu'ont offert le Prince Harry et Meghan Markle depuis leur compte Instagram à leurs centaines de milliers de followers. Une photo en noir en blanc montrant le couple radieux au pied d'un arbre, la main de Meghan posée sur son ventre arrondi, publié le dimanche 14 février 2021. Ce cliché réalisé par la photographe Misan Harriman vient officialiser l'arrivée prochaine d'un nouvel enfant pour le couple. Le Duc et la Duchesse de Sussex devraient être parents de leur second enfant. Cette nouvelle est un soulagement pour l'actrice. En effet elle avait fait une fausse couche en juillet 2020.

Rupture familiale

Le couple installé depuis le mois de juillet 2020 dans une luxueuse résidence à Santa-Barbara en Californie à 160 kilomètres de Los Angeles, fait souvent parler de lui sur les réseaux sociaux. Notamment depuis qu'il s'est éloigné de la famille royale d'Angleterre, renonçant à exercer toutes fonctions protocolaires, et cela même si le Prince Harry, âgé de 36 ans, demeure 6ème dans l'ordre de succession à la couronne. Cette rupture, effective depuis le mois d'avril 2020, a profondément affecté la famille royale et suscité l'acharnement envers le couple d'une partie de la presse britannique.

Tensions avec la presse

L'annonce de ce nouvel enfant (il sera le huitième dans l'ordre de succession à la couronne) arrive 3 jours après la victoire Meghan Markle contre Associated Newspapers Limited, la maison-mère des tabloïds britanniques The Mail on Sunday et The Mail Online. L'actrice avait engagé une importante bataille judiciaire à la suite de la publication par les journaux à son insu d'une lettre adressée à son père avec lequel elle s'était brouillée. «Je suis reconnaissante aux tribunaux d'avoir tenu Associated Newspapers et The Mail on Sunday pour responsables de leurs pratiques illégales et déshumanisantes. Pour ces médias, c'est un jeu, pour moi et pour tant d'autres, c'est la vraie vie, de vraies relations et une tristesse bien réelle. Les dégâts qu'ils ont causés et continuent de causer sont profonds», déclare Meghan Markle dans un communiqué.

La controverse Netflix

La victoire du couple n'enlève rien aux critiques toujours féroces à leur encontre formulées par une partie des habitants du Royaume-Uni. Ces derniers reprochent au couple de tirer profit de leur appartenance à la famille royale pour mieux la monétiser tout en se dégageant de leurs devoirs protocolaires. Ainsi, le Prince Harry et Meghan Markle viennent de signer un accord pluriannuel pour produire du contenu exclusif sur Netflix. La plateforme paiera le Duc et la Duchesse de Sussex pour créer des documentaires, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants par l'intermédiaire de leur société de production.

A lire aussi:

Les familles royales les plus riches du monde

Les acteurs les mieux payés au monde en 2020

Brooklyn Beckham se marie