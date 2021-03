Le parc Montsouris et ses environs, un lieu idéal pour se mettre au vert

Situé au sud de Paris dans le 14e arrondissement, Montsouris est un charmant parc aux verdoyantes pelouses et aux arbres centenaires. crédit photo : Shutterstock

Avec son dénivelé, ses pelouses vallonnées, son lac artificiel et son vieux manège, le parc Montsouris est un endroit où il fait bon se promener, faire son jogging ou pique-niquer en famille. Quant à ses alentours, ils regorgent de lieux insolites qu'il fait bon découvrir.

Parc Montsouris: un projet de Napoléon III

Napoléon III a voulu établir des espaces verts aux quatre coins de Paris. Ainsi le parc Montsouris voit le jour entre 1867 et 1878. À la même époque, le parc des Buttes-Chaumont et le jardin des serres d'Auteuil sont aussi réalisés. Le parc Montsouris est édifié sur les carrières de Montrouge. Le baron Haussmann confie ce grand projet à l'ingénieur Alphand. Cela donne naissance à un jardin à l'anglaise de 15 hectares et de 1,5 kilomètre de circonférence, pour la somme considérable à l'époque de 1,75 million de francs. Le parc est célèbre pour son lac artificiel d'un hectare, qui fait le bonheur des promeneurs. Il est toutefois marqué par un drame. En 1878, lors de son inauguration, il se vida subitement devant les visiteurs médusés. L'entrepreneur fut tellement honteux de cet échec public qu'il se suicida.

Parc Montsouris: la plus ancienne station météorologique de France

En 1872, alors que le parc n'était pas encore achevé, fut fondée la station météorologique de Montsouris. Depuis près d'un siècle et demi, elle enregistre sans discontinuer les paramètres météorologiques. En 2011, les services techniques ont déménagé à Saint-Mandé, mais les instruments de mesure continuent de transmettre les relevés à distance. Les données transmises par le pluviomètre, le thermomètre, le baromètre et l'anémomètre (permettant de mesurer la vitesse du vent) sont recueillies toutes les 6 minutes.

Par exemple, le 25 juillet 2019, à 15h36 très précisément, la station enregistrait la température de 42,6° pulvérisant ainsi le précédent record de chaleur datant du 28 juillet 1947 avec 40,4° enregistrés.

Un paradis pour les amoureux de la biodiversité

Le parc Montsouris s'inscrit dans le cadre de la promenade écologique «Ceinture verte au sud de Paris». Plus de 1.400 arbres dont beaucoup sont centenaires s'y dressent. Planté sur les hauteurs, le platane commun haut de 40 mètres surplombe le lac. Vous pourrez aussi y contempler, entre autres, des cèdres du Liban, des arbres de Judée, un majestueux ginko biloba ou un magnifique érable sycomore. Ce dernier rayonne d'un jaune éclatant à l'automne. Côté faune, le parc n'est pas en reste et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) y a installé une antenne. Le couple de cygnes à long col noir est bien connu des promeneurs. On y observe aussi des canards colverts et des oies à tête barrée. La diversité des arbres et des buissons facilite la reproduction d'une trentaine d'espèces d'oiseaux. Parmi eux, citons l'épervier d'Europe, le pigeon colombin, le foulque macroule et même le pic vert. Depuis 2019, dix ruches sont installées à l'abri des regards et les enfants des écoles avoisinantes viennent observer les abeilles et récolter le miel.

Parc Montsouris: pour les petits et les grands

Ce parc est très apprécié par les enfants car il propose un grand espace de jeu, des balançoires et un manège ancien où les petits peuvent encore décrocher la queue du Mickey. Aux beaux jours, ils peuvent monter sur un poney et assister à des représentations de Guignol. Les adultes pratiquent le yoga sur les pelouses ou courent dans les allées. De mai à septembre, le kiosque à musique est un lieu de concerts variés. Quant au restaurant gastronomique, Le Pavillon Montsouris, il offre la possibilité d'un repas en pleine verdure.

Un quartier à découvrir

Le quartier du parc Montsouris regorge d'endroits insolites. Vous pouvez commencer votre balade par la découverte d'un des plus grands réservoirs d'eau de la capitale. Dans cet édifice en brique et verre est produit plus de 20% des ressources en eau potable de la Ville de Paris. Lors des Journées du patrimoine, vous aurez peut-être la chance de pénétrer dans cette cathédrale souterraine abritant une vaste étendue d'eau potable. Un peu plus loin, en descendant l'avenue Reille vers le parc, promenez-vous dans des petites ruelles pavées bordées de maisons particulières. Les rues Émile-Deutsch-de-La-Meurthe, Georges-Braque et Nansouty sont des lieux incroyablement paisibles où fleurissent glycines, jasmins et roses trémières. La plupart des villas ont été construites dans les Années folles par de grands architectes. Enfin, vous ne pouvez pas manquer la visite de la Cité universitaire internationale de Paris, située en face du parc Montsouris, boulevard Jourdan. Au cœur d'un parc de 34 hectares, se trouvent 40 maisons représentantes des pays différents. Ce campus est un extraordinaire lieu de vie et d'ouverture sur le monde.