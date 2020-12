Le meilleur restaurant gastronomique végétariendu monde est lyonnais

Le guide We're Smart Green Guide a désigné le Culina Hortus comme meilleur restaurant gastronomique végétarien. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Lyon est une destination gastronomique sans égal. Et les amateurs de légumes peuvent désormais participer au festin, car le meilleur restaurant végétarien du monde est lyonnais. Le Culina Hortus a remporté les suffrages du très exigeant We're Smart Green Guide 2020, devant près de 1.000 autres restaurants de 43 pays. Découvrez cette bonne table incontournable et tenez-vous prêt pour sa réouverture, dès que les restaurants auront rouverts.

Cinq Radis pour le jardin potager

En mai 2020, le chef du Culina Hortus, Adrien Zedda, décroche Cinq Radis (l'équivalent de Cinq Etoiles au Michelin pour les restaurants végétariens et vegans). Ouvert depuis octobre 2018, l'établissement devient le premier restaurant gastronomique végétarien du monde en à peine quelques mois. A sa tête, le talentueux Adrien Zedda, passé par l'émission «Top Chef» sur M6, fait de la diversité des légumes sa valeur première. Covid-19 oblige, l'annonce de la victoire a été faite à distance, célébrant ainsi «une créativité exceptionnelle, des plat raffinés, équilibrés, sains et délicieux, un véritable festin».

Des clients végétariens mais pas que

Diversité de goûts, des couleurs, des textures, l'univers d'Adrien Zedda attire les curieux, même les non-végétariens. Faire découvrir une cuisine nouvelle, partager leur amour des légumes, c'est aussi le désir des patrons de l'établissement. Selon Thomas Bouanich et Maxime Rémond, «90% de la clientèle» n'est pas végétarienne. De plus, le Culina Hortus s'inscrit dans une démarche globale, avec des produits majoritairement biologiques et achetés en circuits courts.

La saisonnalité avant tout

Au Culina Hortus, les assiettes sont bien garnies et accueillent également céréales, œufs, laitages et fruits... Le chef assume avec fierté et générosité ses plats végétaux. Objectif: faire honneurs aux agriculteurs/producteurs: En cuisine, on respecte donc le produit. Il est utilisé au maximum, de la chaire tendre aux épluchures et sublimé avec des alliances subtiles et insoupçonnées, comme la mangue et le safran ou la poire et le sapin.

Qui dit légumes, dit adaptation et saison: la carte du midi est renouvelée toutes les semaines, celle du soir tous les mois. Les menus se déclinent en 5 services, 30 euros le midi, 45 euros le soir. On y découvre une tourte végétale farcie de champignons, un topinambour confit, un chou frisé ou encore une mousseline de cèleri rave et son tartare de cèleri aux algues. Compte-tenu des consignes sanitaires, le restaurant est actuellement fermé jusqu'à nouvel ordre.

La cuisine gastronomique vegan et végétarienne est florissante

L'édition 2020 du We're Smart Green Guide a testé 964 restaurants dans le monde entier, soit 178 de plus qu'en 2019. Ils sont entre autres jugés sur l'inventivité des recettes et le pourcentage de plats végétariens dans le menu. Dix autres restaurants français sont également dotés de Cinq radis dont L'Arpège à Paris, d'Alain Passard, et sa tarte fine à l'orange confite et aux dragées de Herrlisheim-près-Colmar ou l'Atelier à Arles, de Jean Luc Rabanel, son risotto végétal de courges et châtaignes.

A lire aussi:

Christian Sinicropi, l'artiste de la cuisine

Portrait de François Perret, un chef pâtissier au top

Guy Savoy, à la tête du meilleur restaurant du monde