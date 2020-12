Le concept de staycation: faire du tourisme ultra local

S'évader en restant près de son domicile: c'est le concept du staycation. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Le dépaysement à deux pas de chez soi : tel est le concept de la start-up Staycation. Cette méthode pour appréhender les vacances, adaptée à la crise sanitaire pourrait bien gagner en popularité dès le déconfinement. Au programme : des séjours insolites et des hôtels de luxe, le tout en moins de 48h.

Qu'est-ce que le concept de staycation?

C'est le pendant luxueux et confortable de la micro-aventure. Le mot vient de la contraction en anglais de deux mots «stay» (rester) et «vacation» (vacances). Il désigne le fait de partir en vacances... à seulement quelques kilomètres de chez soi. Pas d'avion, ni de train, à peine quelques minutes en transports en commun ou en voiture pour être dépaysé.

Ce nouveau format d'évasion sur lequel s'appuie la start-up française du même nom, Staycation. Cette dernière propose ainsi des vacances à la demande. Nul besoin pour le consommateur d'organiser quoique ce soit. Il lui suffit de se rendre sur la plateforme et d'opter pour le week-end de ses rêves. L'entreprise travaille avec de nombreux grands hôtels étoilés dans la région francilienne. Elle s'occupe de la réservation des chambres, du programme d'activités sur place et des nombreuses surprises censées ponctuées le séjour. A ce jour, la start-up revendique près de 400.000 personnes recourant à sa plateforme. L'entreprise remplit ainsi jusqu'à 50% de ses 90 hôtels partenaires chaque weekend.

Les vacances de courte durée, un concept dans l'air du temps

La start-up, n'est d'ailleurs pas la seule à se lancer sur le segment des vacances de courte durée. Le magazine en ligne Enlarge your Paris propose régulièrement des idées d'évasions aux portes de la capitale pour se dépayser. Chilowé et Randonautica surfent sur la vague en proposant des volets davantage tournés autour de l'exploration des territoires sauvages près des villes et de l'aventure.

Le concept s'adapte aussi bien au court séjour entre amis qu'au mini voyage en amoureux. Cette solution séduit également les personnes ne pouvant pas se déplacer loin, fautes de moyens ou qui limitent volontairement leur mobilité en vue de réduire leur empreinte carbone et en réaction au tourisme de masse.

Car la fatigue engendrée par la Covid-19, mais également les tracas du quotidien, semblent renforcer l'envie de vacances plus fréquentes chez les Français si l'on en croit un récent sondage CSA, publié en octobre 2020 pour le Club Med. On y apprend ainsi que 72% des Français ressentent le besoin de lâcher prise plusieurs fois par mois. Le concept de staycation semble répondre à leur demande.