Le château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le Var

Découvrez le domaine de Miraval, acheté par Brad Pitt et Angelina Jolie en 2011 crédit photo : Capture d'écran Instagram

Cinq ans après leur séparation, les Brangelina se sont enfin mis d’accord sur le devenir du château de Miraval, situé dans le sud de la France. Angelina Jolie vient de céder ses parts, tandis que Brad Pitt reste propriétaire du lieu, qui comprend une bâtisse du XVIIe siècle, un domaine viticole renommé et un studio d’enregistrement.

Miraval, demeure de stars

Situé à Correns dans le Var, le domaine de Miraval s’étend sur près de 600 hectares. On y trouve une pinède, une oliveraie, un lac, un verger, une chapelle et un domaine viticole de 30 hectares. Le château-bastide de style provençal date du XVIIe siècle et compte 35 pièces. Il est jouxté par plusieurs dépendances. En 1998, le domaine est vendu à l’homme d’affaires italo-américain Tom Bove. Dix ans plus tard, Brad Pitt et Angelina Jolie tombent sous le charme du lieu, et signent un bail locatif de trois ans avec option d’achat. Ils acquièrent la propriété en 2011, et s’y marient dans l’intimité en août 2014.

Les Brangelina ont entrepris d’importants travaux pour aménager le domaine. La propriété compte désormais un hammam, un jacuzzi, une salle de gym, une piscine intérieure et une autre en plein air, une salle de projection, une salle dédiée aux jeux vidéo, un circuit de motocross ou encore un héliport.

Depuis la séparation du couple en 2016, les spéculations allaient bon train concernant l’avenir de la propriété. En octobre 2021, Angelina Jolie a cédé ses parts à Tenute del Mondo, filiale du groupe Stoli dédiée aux vins premium. Brad Pitt détient toujours 50% via sa société Mondo Bongo. Acheté pour 60 millions de dollars (52 millions d’euros) en 2011, le domaine vaudrait aujourd’hui 164 millions de dollars (142 millions d’euros).

Un domaine viticole renommé

Outre un château, Miraval est un domaine viticole de 30 hectares de vignes cultivées en bio, situées à cheval sur les communes de Correns et Châteauvert. La production est commercialisée sous les appellations Côtes-de-Provence et Côteaux-Varois-en-Provence.

Passionné par les vins français, Brad Pitt s’est associé avec la famille Perrin, propriétaire du château de Beaucastel à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), pour l’aider à produire un vin d’exception. L’acteur s’est toujours impliqué dans la vinification, notamment dans le choix des assemblages. Le succès est au rendez-vous: la première cuvée du couple, le Côtes-de-Provence rosé Miraval 2012, fut le premier rosé classé parmi les cent meilleurs vins du monde par le Wine Spectator. Aujourd’hui, le domaine produit également du blanc et du rouge. 40% de la production est destinée au marché américain, et 20% au marché français.

Le domaine fait lui aussi l’objet d’investissements conséquents: construction de murs en pierre sèche, de terrasses, et d’un nouveau chai pour produire des rosés de sélection parcellaire, c’est-à-dire pensés selon leur terroir. Brad Pitt a récemment fait venir des microbiologistes de renom, qui ont mis en évidence une grande diversité géologique, avec des sols proches du Côtes-de-nuits, sur une parcelle de 3 hectares… D’où la plantation récente de pinot noir, le cépage des vins rouges bourguignons.

Renaissance du mythique studio d’enregistrement

Ce n’est pas pour son vin que Miraval est connu des mélomanes. En 1970, le pianiste de jazz français achète la propriété et y crée un studio d’enregistrement qui acquiert une renommée internationale. Pink Floyd, Sting, The Cure, AC/DC, The Cranberries, Téléphone, Wham!, Indochine ou encore Muse sont passés entre ses murs.

Brad Pitt vient d’annoncer la rénovation des studios mythiques des seventies avant leur réouverture à l’été 2022. Composé de trois maisons où les artistes peuvent vivre pendant qu’ils enregistrent, le studio comprend une régie de 100 mètres carrés et une salle d’enregistrement de 300 mètres carrés avec des plafonds d’une hauteur de 8 mètres. L’acteur a fait appel au jeune producteur français Damien Quintard pour l’aider à repenser le lieu. Les équipements du studio d’origine, qui fonctionnent toujours, seront conservés, et associés à des technologies dernier cri, notamment un système de mixage Dolby Atmos.

Domaine viticole, studio d’enregistrement… Brad Pitt fourmille d’idées et de projets pour Miraval. Une chose est sûre: l’acteur n’est pas près de dire au revoir à la France!

Ces célébrités qui se plaisent en France Nombreuses sont les célébrités qui possèdent une propriété en France. Mariée au milliardaire François-Henri Pinault, Salma Hayek passe une partie de l’année dans l’Hexagone. Francophile convaincu, John Malkovich a élu domicile à Bonnieux, dans le Luberon. Bono possède une villa avec vue imprenable sur la Méditerranée dans le petit village d’Eze, entre Nice et Monaco. À l’instar des Brangelina, c’est dans sa propriété près de Saint-Rémy de Provence que l’acteur Tom Hardy a célébré son mariage en 2014. Last but not least, Mick Jagger est l’heureux propriétaire du château de la Fourchette, situé à Pocé-sur-Cisse, à côté d’Amboise (Indre-et-Loire) depuis plus de 40 ans.

A lire aussi:

Dégustez des vins de stars