Le camping-car redevient à la mode

Depuis le déconfinement de mai 2020, les ventes de camping-cars explosent en France. Un véhicule synonyme de liberté et de sécurité sur le plan sanitaire. Il existe un certain nombre de règles à respecter pour pouvoir traverser la France voire l'Europe, hors confinement, dans l'un de ces véhicules.

Des ventes en hausse depuis la Covid-19

La Covid-19 ferait-elle les beaux jours des fabricants de camping-car? Oui, à en croire les chiffres des entreprises spécialisées dans la construction de véhicules de loisir. Trigano, spécialisé dans la conception de ce type de voiture, annonce début janvier 2021 un chiffre d'affaires en hausse de 28,7% en 2020. D'autres concessionnaires un peu partout en France rapportent des ventes en hausse de 25%, 30%, voire 40% dans certains départements. Les ventes de remorques (+25,9%), de matériel de camping (+20%) sont également en augmentation.

Une toute nouvelle clientèle franchit le pas. Cette clientèle est plus jeune et est en quête de liberté et d'autosuffisance. Elle est prête à arpenter, hors période de confinement, la France voire l'Europe, dans sa bulle sanitaire mobile.

Le camping-car haut de gamme pour traverser la France

Les prix de vente d'un camping-car neuf sont rarement en dessous des 50.000 euros. Toutefois, il est possible, pour les bricoleurs, de s'offrir un fourgon à moins de 40.000 euros et de le bricoler en vue d'avoir le maximum de confort. Veillez toutefois à ne pas faire grimper la facture en raison des travaux. Entre l'isolation de l'utilitaire, l'ajout d'un lit, d'une cuisine ou d'un espace sanitaire, l'entreprise peut rapidement s'avérer coûteuse et loin d'être simple à réaliser.

Pour choisir le bon camping-car, tout dépend de l'usage qui sera fait du véhicule. Pour un mode de vie à l'année, il vaut mieux privilégier les modèles haut de gamme, quitte à regarder le marché de l'occasion (environ 70.000 euros, voire moins) et non du neuf.

Camping-car: les règles à respecter

Le prix d'un camping-car haut de gamme neuf se chiffre en centaines de milliers d'euros. Les modèles du belge STX se vendent parfois à 790.000 euros (2.490 euros en location par jour). Toutefois, avant de s'évader et d'acheter le camping-car de ses rêves, il est important d'être à jour de la réglementation encadrant ce type de véhicule.

Pour conduire en camping-car, il faut être détenteur d'un permis C ou d'un permis B émis avant janvier 1975. De plus, le camping-car ne peut rouler sur la partie la plus à gauche sur une route de plus de deux voies s'il fait plus de 7 mètres de long ou s'il est poids lourd.

Enfin, tout conducteur de camping-car doit avoir une idée précise du poids total (passagers et équipements compris) du véhicule. Dans le cas où il dépasserait le poids total autorisé en charge, il risquerait une amende de 90 euros et une immobilisation du véhicule.

Les voitures sans permis ont le vent en poupe Les voitures sans permis seraient-elles tendance? Selon le cabinet AAA Data, les ventes de ces véhicules ont augmenté en 2020 en France de 15% par rapport à l'an passé. Des automobiles plébiscitées par les adolescents et les jeunes adultes. Ces voitures, que l'on peut conduire dès 14 ans, ont longtemps souffert d'une image ringarde, mais cette dernière semble assez lointaine. Notamment pour les personnes résident dans des lieux mal desservis par les transports en commun. Le coût d'une voiture sans permis est d'environ 12.000 euros. Cette dernière peut aller jusqu'à 50 km/h et accueillir 2 personnes à bord.

