La villa Léopolda: l’une des propriétés les plus chères de France

La villa Léopolda compte parmi les propriétés les plus luxueuses de France et du monde. crédit photo : Getty Images

Bâtie sur les hauteurs de la Côte d’Azur, face à la Méditerranée, la villa Léopolda compte parmi les demeures les plus luxueuses de France et du monde. Habitée tour à tour par un souverain belge, une comtesse, un architecte et de richissimes hommes d’affaires, elle continue de susciter la fascination.

Une somptueuse villa située sur les hauteurs de la Côte d’Azur

Joyau de la Côte d’Azur, la villa Léopolda est située sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, au lieu-dit col de Caire, entre Nice et Monaco. Cette imposante bâtisse de 2.700 mètres carrés, qui jouit d’une vue imprenable sur le cap Ferrat et la Méditerranée, dispose de dix chambres. Elle est entourée d’un parc de 8 hectares abritant plus de 1.200 arbres parfois centenaires (oliviers, cyprès, citronniers, orangers, caroubiers ou encore cyprès). Vendue pour 390 millions d’euros en 2008, elle a par la suite été remise sur le marché pour 660 millions d’euros, ce qui en fait l’une des propriétés les plus chères de France et du monde.

D’illustres propriétaires

En 1902, le roi de Belgique Léopold II acquiert la propriété de 8 hectares. Il l’offre en cadeau à sa maîtresse, Blanche Zélia Joséphine Delacroix, connue sous le nom de Caroline Lacroix. Le domaine comprend déjà une maison principale ainsi que huit maisonnettes. Il en fait détruire certaines, mais n’entreprend pas de construction majeure. Dans le même temps, il fait dessiner et planter une partie du futur parc. Au décès de Léopold II en 1908, c’est son successeur Albert Ier qui hérite de la villa. Durant la Première Guerre mondiale, cette dernière est transformée en hôpital militaire.

En 1919, Thérèse Vitali, comtesse de Beauchamp, devient propriétaire du domaine et réalise de nombreux travaux. C’est toutefois l’architecte américain Ogden Codman qui remanie totalement la bâtisse dans les années 1930 pour lui donner son apparence actuelle.

La propriété est acquise par un financier canadien au début des années 1950, avant d’être cédée à Gianni Agnelli, dirigeant de Fiat. Elle est par la suite rachetée par le banquier libanais Edmond Safra. Sa veuve Lily en hérite à son décès, en 1999.

Une propriété au cœur d’une bataille judiciaire

La villa Léopolda a fait parler d’elle en raison d’une rocambolesque affaire judiciaire. En juillet 2008, l’oligarque russe Mikhaïl Prokhorov, surnommé «le roi du nickel», signe une promesse d’achat de 390 millions d’euros. Il verse un dixième de la somme, soit 39 millions d’euros, à titre de dépôt de garantie, avant de se rétracter une semaine après la date fixée pour la signature définitive. Il engage alors une procédure judiciaire pour tenter de récupérer la somme séquestrée, mais celle-ci est attribuée à Lily Safra. En novembre 2012, au terme d’une bataille juridique de 4 ans, la Cour de cassation déboute définitivement l’homme d’affaires russe. Lily Safra annonce son intention de faire don de la somme à dix fondations et associations.

Depuis cette affaire, le mystère règne sur l’actuel propriétaire de la villa Léopolda. La propriété aurait été remise sur le marché en 2016, pour la somme incroyable de 660 millions d’euros.

Quand la villa Léopolda accueillait un tournage d’Hitchcock La French Riviera est l’une des régions de prédilection des cinéastes. Pas étonnant que la villa Léopolda ait accueilli plusieurs tournages. La propriété apparaît dans le film de Michael Powell, Les Chaussons rouges (1948). En juin 1954, Alfred Hitchcock y tourne La Main au collet , qui réunit Cary Grant et Grace Kelly, future princesse de Monaco. Dans une scène restée mythique, on voit cette dernière conduire à vive allure sur la Grande Corniche, l’acteur à ses côtés.

A lire aussi:

Le château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le Var

Découvrez la maison la plus chère au monde