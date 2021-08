La sardine est devenue la star des apéros entre amis

La sardine fait partie des conserves les plus appréciées des Français crédit photo : Shutterstock

La sardine fait partie des conserves les plus appréciées des Français. Riche en saveurs et bonne pour la santé, elle est devenue indispensable à tous les apéros dignes de ce nom. Fabrication, bienfaits et petit tour des meilleures marques, voici de quoi se régaler en toute simplicité.

Serrés comme des sardines?

Le sort des sardines dans leur boîte a même inspiré un célèbre tube de Patrick Sébastien: «Qu'est-ce qu'on est serrées au fond de cette boîte chantent les sardines» ... Mais savez-vous comment ces fameuses sardines arrivent dans leur boîte? En France , elles sont pêchées entre mai et novembre, période durant laquelle elles sont particulièrement abondantes. À leur arrivée au port, elles sont triées selon leur taille et leur aspect. Puis, elles sont trempées dans un bain de saumure ce qui a pour but de les nettoyer avant de les étriper, de les frire et de les égoutter. Le second jour, les poissons sont mis en boîte. Viennent ensuite les autres opérations, à savoir le sertissage, le nettoyage des boîtes et la stérilisation.

Dans les bonnes maisons comme chez «La Belle-Iloise», l'ensemble de la production s'effectue uniquement à la main pour protéger le produit. Les sauces, saumures et huiles dans lesquelles elles sont conservées jusqu'à dégustation jouent un rôle primordial dans le développement de leurs arômes. Là encore, les bonnes maisons font le choix de produit de première qualité, comme les huiles d'olives vierges extra.

Un trésor de bienfaits

La sardine est un petit poisson aux mille vertus. Appartenant à la famille des poissons gras, la sardine est riche en oméga-3. Ces derniers participent au bon fonctionnement vasculaire et nerveux, et aident à améliorer le système immunitaire. Avec environ 198 calories pour 100 grammes, elle renferme un taux intéressant, proche de celui du steak, de protéines rassasiantes! La sardine est donc l'alliée de votre ligne et de vos muscles. Les nutritionnistes recommandent d'ailleurs de consommer des poissons gras deux fois par semaine.

La sardine regorge de vitamines A, B & D et est également une excellente source de fer, de phosphore, de calcium et de sélénium aux propriétés antioxydantes. Enfin, contrairement aux gros poissons qui concentrent malheureusement des quantités importantes de métaux lourds dans leur chair, la sardine peut être dévorée sans danger.

Les sardines millésimées pour les connaisseurs

Les amateurs vous le diront, la sardine c'est comme le bon vin , plus on la laisse vieillir meilleure elle devient. Encore faut-il choisir des sardines millésimées. Sur la boîte, comme sur une étiquette de grands crus, vous trouverez affiché son millésime. À l'intérieur, les sardines ont été soigneusement sélectionnées grosses, grasses et traitées à l'ancienne. Elles ont été plongées dans un bain de friture d'huile de tournesol après avoir été vidées et étêtées manuellement. Ce procédé donne à la sardine sa finesse et sa saveur. Comble du raffinement, certains poissons ont été privés de leurs arêtes par des ouvrières patientes et habiles. Les boîtes se conservent au frais mais pas au frigidaire. Vous pouvez les garder jusqu'à dix ans, en les retournant deux fois par an pour qu'elles se bonifient en baignant constamment dans l'huile. Toutefois, la période optimale de dégustation se situe entre 6 et 18 mois de maturation.

Devenez sardinophile!

Sur le site «sardinophile.com», vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur la sardine et comment bien choisir sa marque. Parmi les conserveries indépendantes, sont distinguées «La Compagnie Bretonne», «La Belle-Iloise», «Les Mouettes d'Arvor» et «La Perle des Dieux». Viennent ensuite les petites conserveries artisanales qui produisent peu mais bon. Parmi elles, sont particulièrement distinguées «La Quiberonnaise», «Jean Burel» et «Jean de Luz». Quant aux conserves de grande distribution, beaucoup appartiennent aujourd'hui à des sociétés thaïlandaises. Pour les sardinophiles, seules les sardines «Capitaine Cook» et «Connétable» peuvent être dégustées les yeux fermés. Enfin, l'Espagne produit deux fois plus de sardines que la France et possède encore un réseau de petites conserveries de qualité. La plus prestigieuse est la «Real Conservera Espanola», avec des boîtes aussi belles à l'extérieur que bonnes à l'intérieur.

La conserverie Nuri pour des sardines exceptionnelles Les sardines Nuri sont fabriquées à Matosinhos au Portugal, à 500 mètres de l'Océan Atlantique. Depuis 1920, le savoir-faire se transmet de génération en génération, selon une méthode de production traditionnelle qui garantit qualité et goût d'exception à ces produits. Quant à la recette, elle demeure inchangée depuis un siècle. De l'achat des meilleurs poissons à la préparation manuelle utilisant une méthode centenaire de cuisson à la vapeur, tout concourt à réaliser un produit artisanal puissant et délicat. D'ailleurs, il y a trois fois plus d'étapes pour produire une «Nuri» qu'une boîte de sardines classique et le résultat en vaut la peine.

