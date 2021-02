La personnalisation: une tendance mode et déco

La personnalisation des accessoires est de plus en plus courante dans les secteurs de la mode et de la décoration d'intérieur. crédit photo : Mikkel H. Petersen/Shutterstock / Mikkel H. Petersen

La customisation des vêtements et accessoires est en vogue. Les grandes marques n'hésitent plus à proposer des services permettant aux clients de s'approprier leurs achats en les personnalisant. Cette méthode se répand dans tous les secteurs, jusqu'à la conception d'un bien immobilier.

La personnalisation: une tendance ayant le vent en poupe

Les vêtements de demain seront personnalisables où ne seront pas. C'est en substance le résultat d'une étude menée par Dynamic Yeld spécialisée dans la personnalisation et l'expérience usager. Ainsi, selon 90% des spécialistes du marketing il y a de la valeur dans la personnalisation.

Près de 50% des entreprises dans le monde misent déjà sur ce levier pour augmenter leur chiffre d'affaires et pour 86% des consommateurs la personnalisation d'un produit à une influence sur leurs achats. Ces derniers sont d'ailleurs plus disposés, dans ces situations, à partager des données personnelles les concernant pour obtenir des offres de réductions ciblées.

Les grandes marques s'en saisissent

Vêtements, chaussures, bijoux... tout y passe ou presque. Les techniques de marquage permettant de s'approprier un objet ont considérablement évoluer au fil des années. Aujourd'hui, on recourt davantage à l'impression 3D, la sérigraphie, la broderie ou encore le tissage en magasin pour faire d'un t-shirt standard un objet unique et non plus une impression numérique.

Les marques optent d'ailleurs pour des stratégies différentes. Chez Levi's par exemple, on développe de nombreux tutoriels pour expliquer à l'acquéreur comment personnaliser son jean ou sa veste pour la rendre unique en quelques instants. Nike ou encore Adidas, invite sur le web les internautes à personnaliser en ligne leurs chaussures avant de les récupérer en magasin à partir d'un modèle standard. Chez Histoire d'or, ce sont des gravures d'une vingtaine de caractères en fonction de la place disponible sur le bijou voire une photo qu'il va être possible d'installer sur son bracelet, sa montre ou son pendentif, pour un prix allant de 12 à 39 euros. L'opération est intéressante pour l'usager. En effet, ces initiatives de personnalisation sont souvent peu chères voire gratuites comme chez Nike.

Du vêtement au logement

Le numérique a permis de révolutionner la personnalisation des objets, accessoires et autres biens. Chez Ikéa, il est désormais possible, au moment de choisir l'installation à réaliser dans sa cuisine, d'opter pour différents modèles de meubles, formes, couleurs... et différents agencements ou finitions autres que celles proposées dans le catalogue. On retrouve cette innovation jusque dans l'immobilier où de plus en plus de promoteurs proposent aux acheteurs de modifier, en amont, la disposition des pièces de leur futur logement en retirant une cloison ou en ajoutant un mur supplémentaire. Voilà de quoi faire d'un logement standard, un bien unique à soi.