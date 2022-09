La chanteuse Kylie Minogue signe son premier rosé de Provence

Kylie Minogue signe son premier rosé de Provence. crédit photo : Darenote Ltd & Christian Vermaak

Kylie Minogue, la méga star australienne, est tombée amoureuse des rosés de Provence. À tel point que l’interprète d’ I should be so Lucky a décidé de produire sa propre cuvée de rosé avec Aurélie Bertin, la propriétaire du château Sainte-Roseline.

Le début de l’aventure au Tennessee

En 2017, alors qu’elle sort d’une journée d’enregistrement épuisante dans un studio de Nashville, au Tennessee, Kylie Minogue s’écroule dans un des confortables fauteuils de son hôtel et commande un verre de rosé de Provence. Elle tombe immédiatement sous le charme de ce vin fruité et rafraîchissant, à la couleur si “girly”. L’idée de créer sa propre gamme de vin commence alors à germer. Sa rencontre avec Paul Schaafsma, PDG de Benchmark Drinks, un Australien (comme elle) vivant au Royaume-Uni, sera alors décisive.

Kylie Minogue commence par produire une gamme de quatre vins (un merlot, un sauvignon blanc, un rosé générique et un côtes-de-provence). Ils feront leur apparition sur le marché français en 2021.

Un duo de passionnées

Mais la chanteuse veut aller encore plus loin et produire un grand rosé de gastronomie. Là encore, Paul Schaafsma, qui importe les vins Sainte-Roseline, l’orientera vers Aurélie Bertin, la propriétaire du domaine, situé aux Arcs-sur-Argens, non loin de Draguignan.

C’est d’ailleurs l’un des rares crus de Provence à bénéficier depuis 1955 du classement des Crus de Côtes-de-Provence. Avec ses 110 hectares de vignes en conversion bio à leur disposition, le nouveau duo Kylie Minogue/Aurélie Bertin avait de quoi construire un grand vin rosé.

La maîtresse des lieux accueille la pop star et son équipe en octobre 2021 pour élaborer les assemblages du vin. C’est également l’occasion de choisir la forme du flacon qui accueillera cette cuvée et réaliser l’étiquette.

Depuis 2007, date à laquelle elle prend la suite de son père, Aurélie Bertin n’a de cesse d’allier sa seconde passion, l’art, à celle du vin . Véritable mécène, elle accueille chaque année au sein de ses propriétés les œuvres d’artistes confirmés et organise des expositions de sculptures monumentales. Sa collaboration avec Kylie Minogue perpétue ainsi le lien particulier qu’elle entretient avec l’art sous toutes ses formes, ici dans une version très glamour.

